GL: SKV Büttelborn fährt dritten Saisonsieg sein

Der Geinsheimer Yannik Brehm (links) schirmt den Ball vor dem Büttelborner Emincan Özbek ab. – Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Kein gutes Wochenende war es für die Gruppenligisten aus dem Kreis Groß-Gerau. Mit 1:3 unterlag Tabellenführer VfB Ginsheim beim VfR Fehlheim, während Verfolger Dersim über ein Unentschieden im Spitzenspiel in Fürth nicht hinauskam. Einziger Gewinner des Spieltags ist der Tabellenletzte SKV Büttelborn mit 3:1 im Derby beim SV 07 Geinsheim.

Dass ein Derby eigene Gesetze hat, war beiden Vereinen bewusst, insbesondere dabei dieses. Denn meist ist es der Favorit, der sich schwer tut oder am Ende gar zusehen muss, wie die drei Punkte an den Außenseiter gehen. Dies war auch am Sonntag so, wo der Tabellenletzte aus Büttelborn endlich seine ansprechenden Leistungen der letzten Wochen auch in Punkte ummünzen konnte.

Winterzugang Zimmermann mit einem Doppelschlag

Dabei begann die Partie durchaus unglücklich für die Gäste, denn bereits in der 9. Minute nutzte der Geinsheimer Winterneuzugang Fabien Frick die erste große Chance des Spiels zum Führungstreffer. Mehr vom Spiel hatten die Gastgeber, die motiviert waren sich mit einem Sieg aus dem Tabellenkeller zu lösen, daher überraschte es, dass die erste Büttelborner Chance gleich zum Ausgleich führte. In der zweiten Halbzeit war es erneut ein Winterneuzugang, der traf – diesmal auf Büttelborner Seite. Jan Zimmermann sorgte mit einem Doppelschlag für den dritten Saisonsieg der Büttelborner.

„Ein Derbysieg ist immer etwas Besonderes, zumal wir nicht viel erwartet haben. Wir konnten nur mit drei Auswechselspielern antreten, andere Akteure haben angeschlagen gespielt, daher sind wir über diese drei Punkte sehr glücklich“, freut sich Peter Krieg vom SKV-Vorstand. „Das Glück war diesmal auf unserer Seite, denn Geinsheim hatte mehr vom Spiel und insgesamt die besseren Chancen. Aber Stefano Francioso hat es heute überragend im Tor gemacht.“ Ernüchternd hingegen war die Partie für den sportlichen Leiter des SV 07, Stuart Martinez: „Wir haben das Spiel komplett dominiert, viele Chancen und in den entscheidenden Momenten die falschen Entscheidungen getroffen.“ Tore: 1:0 Frick (9.), 1:1 Smajovic (13.), 1:2 Zimmermann (61.), 1:3 Zimmermann (64.)

Marc Perchner hielt mal wieder eine Enttäuschung für den Tabellenführer bereit. Der Stürmer, der im Sommer zwischen den Teams für ein Wechsel-Unstimmigkeiten sorgte, erzielte ausgerechnet zwei der drei Fehlheimer Tore gegen den Tabellenführer und hielt so den Aufstiegskampf weiterhin spannend. „Verdient verloren. Fehlheim hat zielgerichteter Fußball gespielt als wir, wir wollten es zu kompliziert machen und waren vorne zu harmlos“, so die Analyse von Ginsheims Trainer Jonas Schuster. „Zwei Torschüsse in 90 Minuten, so kann man in der Liga nicht gewinnen.“ Tore: 1:0 Perchner (18.), 2:0 Perchner (60.), 3:0 Luederwald (63.), 3:1 Syah (90.+1.)

Heute, 15:15 Uhr FC Fürth FC Fürth SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 1 1 Abpfiff Eine große Chance verpasste Dersim im Spitzenspiel der Gruppenliga. Benjamin Aziz Neffati brachte die Gäste aus Rüsselsheim in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Kopfball in Führung. In der zweiten Halbzeit drückten die Gastgeber und vor allen Jan Gebhardt hatte einige gute Chancen, doch dauerte es bis zum 75. Minute, ehe Marcello Gehbauer nach einer Ecke den Ball zum verdienten Ausgleich im Rüsselsheimer Tor unterbrachte. Tore: 0:1 Neffati (45.+1.), 1:1 Gehbauer (75.)





