GL: SG Wald-Michelbach zieht zurück

In der Gruppenliga werden die Fußballer der SG Wald-Michelbach in der nächsten Saison nicht mehr jubeln. Foto: Jan-Niclas Grömling/fupa

Wald-Michelbach. Es wurde viel geraunt in jüngster Vergangenheit um die sportliche Zukunft der SG Wald-Michelbach und ob es überhaupt eine geben werde. Jetzt ist es offiziell: Die Überwälder machen weiter, ziehen aber ihre Mannschaft aus der Gruppenliga zurück und streben einen Neubeginn an. Der soll zwei Klassen tiefer starten, in der A-Liga Bergstraße, wie Abteilungsleiter Dimitri Loenko mitteilt. Den Rückzug hatte die SGW fristgerecht angemeldet, der Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) stimmte am Samstag dem Antrag auf freiwilligen Abstieg zu, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die SG Wald-Michelbach wird daher den Statuten gemäß am Rundenende auf den letzten Tabellenplatz gesetzt und damit einer von insgesamt fünf Absteigern. Mit der SKV Büttelborn und dem FC Alsbach stehen zwei weitere bereits fest. Neue Hoffnung im Abstiegskampf haben durch den SGW-Rückzug sowohl der SV Fürth als auch der FC 07 Bensheim, deren Aussichten auf den Klassenerhalt sich aber lediglich leicht verbessert haben.

Die Vereinsführung habe sich bewusst für diesen Schritt entschieden, sagt Loenko, „unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation“. Die SGW sei auf einem guten Weg, den Klassenerhalt zu sichern. Doch am Saisonende steht ein „umfassender personeller Umbruch“ an, sowohl bei der Mannschaft als auch im Umfeld. Dieser mache eine „nachhaltige Neuausrichtung“ erforderlich. Loenko: „Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen, aber sie ist notwendig, um langfristig wieder stabile und zukunftsfähige Strukturen aufzubauen“.

SG Lampertheim hört auf

Noch einen Schritt weiter als Wald-Michelbach ist die SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim gegangen: Sie zeigte dem Verband an, 2026/27 keine Mannschaft mehr zu stellen. Die SG, aktuell Fünfter in der C-Liga, wird ebenso am Saisonende auf den letzten Platz gesetzt und ist erster Absteiger. Zwei sind in der C-Liga vorgesehen. So darf der Vorletzte SV Bobstadt, nach dem Spielabbruch beim SV Schwanheim ebenso wie der Gegner mit einem Spielverbot belegt, in die Relegation.



