GL: SG Wald-Michelbach findet in die Erfolgsspur

Wald-Michelbach (jz). Gruppenligist SG Wald-Michelbach hat am Mittwoch seinen ersten Dreier der Saison eingefahren. Mit 4:1 (2:1) setzte sich die Elf um Trainer Nico Garotti gegen Aufsteiger TSV Altheim durch. Das Spiel wurde aufgrund der Kerwe in Wald-Michelbach vorgezogen.

Die SGW zeigte dabei ein ganz anderes Gesicht als in den beiden Spielen davor (1:6, 0:5). „Das war ein guter Auftritt, fußballerisch wie kämpferisch“, lobte Abteilungsleiter Dimitri Loenko. Denn die Garotti-Elf trat wieder als Team auf, mit gegenseitiger Unterstützung und vor allem großer Zweikampfstärke. „Die Körpersprache war gut“, sagte Loenko. Die Überwälder ließen sich auch vom frühen Rückstand nicht beeindrucken. Nur vier Minuten nach dem 0:1 erzielte Kim Naas auf Zuspiel von Fabio Sattler den Ausgleich. David Schmidt sorgte aus kurzer Distanz für die 2:1-Führung (15.), zehn Minuten vor Schluss sorgte ein Eigentor der Gäste für die Entscheidung. Das 4:1 markierte schließlich Jonas Ripper nach schöner Kombination über die rechte Seite. „Wir müssen weiter arbeiten, der Fehlstart ist nicht vergessen – aber auf dem 4:1 gegen Altheim kann man aufbauen“, sagte der Sportliche Leiter Jörg Gräber.