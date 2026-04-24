GL: Seckmauern will "viel TSV auf den Platz bringen"

– Foto: Timo Babic (Symbolbild)

Seckmauern. Der TSV Seckmauern ist am Sonntag in der Gruppenliga gegen den Tabellenzweiten SV Dersim Rüsselsheim gefordert (15 Uhr). Damit wartet auf die Odenwälder sicherlich eine schwere Aufgabe, nachdem man in der letzten Woche beim 5:4-Erfolg in Bensheim die ersten drei Punkte in diesem Kalenderjahr einheimsen konnte. „Mit Dersim kommt eines der absoluten Topteams zu uns, das physisch und individuell zurecht mit Verbandsliga-Ambitionen ausgestattet ist“, weiß TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann.

Es gelte daher vor allem, die „Wirkungskreise“ der Mittelfeld-Akteure Deniz Celik und Eray Eren sowie natürlich die des Torjägers Benjamin Neffati (25 Treffer in 27 Spielen) einzuschränken. „Natürlich wird das am Sonntag eine starke Herausforderung für uns. Aber wir wissen auch, dass wir in der Lage sind, es – gerade auf unserem Platz – jedem Gegner in dieser Liga schwer zu machen“, erklärt Oppermann. Nach dem spektakulären Erfolg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Bensheim sei zudem „der Glaube an den Mehrwert harter Arbeit“ zurückgekehrt. Zudem gäben die fünf erzielten Auswärtstreffer der Mannschaft neues Selbstvertrauen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:00 PUSH

Durch den Sieg ist der TSV von Rang 16 auf Rang 14 geklettert und ist nunmehr wieder auf Tuchfühlung mit der SG Wald-Michelbach, die momentan den 13. Tabellenplatz belegt. Aktuell scheint es realistisch, dass dieser 13. Rang aufgrund des mutmaßlichen Abstiegs vom 1. FCA Darmstadt und der SG Langstadt/Babenhausen aus der Verbandsliga den Relegationsplatz bedeuten könnte – demnach stünde Seckmauern im Moment also auf dem ersten Abstiegsplatz. „Wir haben jetzt aus den ersten drei Abstiegsendspielen, die ich vor dem Ober-Roden-Spiel ausgerufen habe, vier Punkte geholt. Wir werden weiterhin versuchen, ganz viel TSV auf den Platz zu bringen und uns gerade in dieser Saisonphase noch cleverer anzustellen“, fordert Oppermann.

Der 39-Jährige wird allerdings selbst weiterhin aufgrund seines Innenbandrisses passen müssen. Hinter den Angreifern Aljosha Klewar und Joshua Diehl, die beide zuletzt gegen Bensheim trafen, steht noch ein Fragezeichen. Dafür ist Artur Fuchs, der aufgrund verschiedener Beschwerden bisher den Großteil der Saison verpasste, vor einigen Wochen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.



