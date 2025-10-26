GL: Seckmauern will punkten für den Weihnachtsbraten

Seckmauern. Der TSV Seckmauern empfängt in der Gruppenliga am Sonntag die SKV Büttelborn (Anstoß 15 Uhr). TSV-Spielercoach Lucas Oppermann zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf und der Punkteausbeute seiner Mannschaft grundsätzlich zufrieden. „Wir dürfen, auch im Angesicht der Personalmisere, durchaus mit einem gewissen Stolz auf unsere gebrachten Leistungen blicken. Wir sind mit den 17 Zählern aus 14 Spielen als Aufsteiger gut im Soll“, erklärt der 39-Jährige. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb lasse seine Mannschaft vor allem unter der Woche noch zu oft die notwendige Ernsthaftigkeit und Seriosität, die die Gruppenliga verlange, missen. „Ich lege lieber jetzt den Finger in die Wunde und bin vielleicht ein bisschen härter, als dann im April aufzuwachen, wenn es schon fast zu spät ist“, sagt Oppermann. „Fakt ist, wenn du beim Weihnachtsfest in Gefilden unterwegs bist, in denen du mit breiter Brust vom Klassenerhalt sprechen kannst, schmeckt der Gänsebraten auch einfach deutlich besser als auf einem Abstiegsplatz“, so der Spielertrainer.

Mit Büttelborn treffe man am Sonntag auf einen Gegner, der zwar viele junge gut ausgebildete Spieler habe, jedoch auch im Sommer mit Abgängen wie Marvin Wiesenäcker (VfB Ginsheim) und Paul Grossmann (Olympia Biebesheim) einen großen Aderlass zu verzeichnen hatte. Die SKV weilt damit auf Abstiegsrang Nummer 17 und ist zudem in der Fremde (fünf Spiele) noch punktlos. Der TSV ist zuhause dagegen bisher ungeschlagen und möchte seine Serie weiter ausbauen. „Natürlich muss es da irgendwo auch unser Anspruch sein, im Heimspiel die drei Punkte zu holen. Nichtsdestotrotz haben wir großen Respekt vor dieser spielerisch starken Mannschaft, die sich im Laufe der Saison unter Uwe Hesse, den ich sehr schätze, weiter finden muss“, erklärt Oppermann.

SKV-Trainer Uwe Hesse dürfte den meisten aus seiner Zeit beim SV 98, für den er von 2009 bis 2014 unter Vertrag stand und in 139 Partien zum Einsatz kam (28 Torbeteiligungen), ein Begriff sein. Personell könne man immer mehr aus dem Vollen schöpfen, neben den Langzeitverletzten und dem noch pausierenden Artur Fuchs (OP) wird aber auch Oppermann selbst mit seinem Bänderriss aus dem Alsbach-Spiel vermutlich das restliche Kalenderjahr 2025 ausfallen.