Viele intensive Zweikämpfe liefern sich Lucas Oppermann (links) vom TSV Seckmauern und Dominik Knauer vom FC Fürth. Am Samstag wartet der SV Fürth. (Archivfoto) Foto: Joaquim Ferreira

GL: Seckmauern will "Oktoberfest-Sieg" Der TSV Seckmauern muss sich mit vielen Verletzten und Fehlenden herumplagen. Doch auch Gegner SV Fürth geht es nicht anders. Wer behält die Oberhand im Duell der Angeschlagenen? Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt Seckmauern SV Fürth Lucas Oppermann

Seckmauern. Der TSV Seckmauern empfängt am Samstag in der Gruppenliga den Tabellennachbarn SV Fürth (Anstoß 16 Uhr). Die 1:3-Pleite bei Dersim Rüsselsheim ordnet TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann als verdient ein, da Dersim insgesamt „mit einem größeren Selbstverständnis und einer breiteren Brust“ aufgetreten sei. Dafür habe man eine gute Trainingswoche hinter sich gehabt und an bestimmten Schrauben gedreht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 16:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern SV Fürth SV Fürth 16:00 PUSH

Seckmauern-Coach kennt SV Fürth gut Der SV Fürth samt Coach Jochen Ingelmann ist Oppermann indes aus seiner eigenen Zeit beim FC Fürth bestens bekannt. Die Bergsträßer würden trotz zahlreicher Ausfälle „auch mit einem geschrumpften Kader über eine wehrhafte Truppe verfügen“, auch wenn Fürth aus den letzten vier Spielen nur einen Zähler holen konnte.