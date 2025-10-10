GL: Seckmauern will "Oktoberfest-Sieg"

Seckmauern. Der TSV Seckmauern empfängt am Samstag in der Gruppenliga den Tabellennachbarn SV Fürth (Anstoß 16 Uhr). Die 1:3-Pleite bei Dersim Rüsselsheim ordnet TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann als verdient ein, da Dersim insgesamt „mit einem größeren Selbstverständnis und einer breiteren Brust“ aufgetreten sei. Dafür habe man eine gute Trainingswoche hinter sich gehabt und an bestimmten Schrauben gedreht.
Der SV Fürth samt Coach Jochen Ingelmann ist Oppermann indes aus seiner eigenen Zeit beim FC Fürth bestens bekannt. Die Bergsträßer würden trotz zahlreicher Ausfälle „auch mit einem geschrumpften Kader über eine wehrhafte Truppe verfügen“, auch wenn Fürth aus den letzten vier Spielen nur einen Zähler holen konnte.
Aber auch beim TSV ist die Personalnot ungebrochen: Kreuzbandrisse, ein Muskelfaserriss, grippale Infekte, eine Weisheitszahn-OP und ein Weltreisender – am Samstag werden erneut mehrere Akteure aus der 1B im Kader stehen. Trotz allem gelte es für Oppermann das Beste aus der Situation zu machen und im Zuge der am Samstagabend am Sportplatz stattfindenden Feierlichkeiten den „Oktoberfest-Sieg“ zu holen.