 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Viele intensive Zweikämpfe liefern sich Lucas Oppermann (links) vom TSV Seckmauern und Dominik Knauer vom FC Fürth. Am Samstag wartet der SV Fürth. (Archivfoto) Foto: Joaquim Ferreira
Viele intensive Zweikämpfe liefern sich Lucas Oppermann (links) vom TSV Seckmauern und Dominik Knauer vom FC Fürth. Am Samstag wartet der SV Fürth. (Archivfoto) Foto: Joaquim Ferreira

GL: Seckmauern will "Oktoberfest-Sieg"

Der TSV Seckmauern muss sich mit vielen Verletzten und Fehlenden herumplagen. Doch auch Gegner SV Fürth geht es nicht anders. Wer behält die Oberhand im Duell der Angeschlagenen?

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Darmstadt
Seckmauern
SV Fürth
Lucas Oppermann
Lucas Oppermann

Seckmauern. Der TSV Seckmauern empfängt am Samstag in der Gruppenliga den Tabellennachbarn SV Fürth (Anstoß 16 Uhr). Die 1:3-Pleite bei Dersim Rüsselsheim ordnet TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann als verdient ein, da Dersim insgesamt „mit einem größeren Selbstverständnis und einer breiteren Brust“ aufgetreten sei. Dafür habe man eine gute Trainingswoche hinter sich gehabt und an bestimmten Schrauben gedreht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
16:00

Seckmauern-Coach kennt SV Fürth gut

Der SV Fürth samt Coach Jochen Ingelmann ist Oppermann indes aus seiner eigenen Zeit beim FC Fürth bestens bekannt. Die Bergsträßer würden trotz zahlreicher Ausfälle „auch mit einem geschrumpften Kader über eine wehrhafte Truppe verfügen“, auch wenn Fürth aus den letzten vier Spielen nur einen Zähler holen konnte.

Aber auch beim TSV ist die Personalnot ungebrochen: Kreuzbandrisse, ein Muskelfaserriss, grippale Infekte, eine Weisheitszahn-OP und ein Weltreisender – am Samstag werden erneut mehrere Akteure aus der 1B im Kader stehen. Trotz allem gelte es für Oppermann das Beste aus der Situation zu machen und im Zuge der am Samstagabend am Sportplatz stattfindenden Feierlichkeiten den „Oktoberfest-Sieg“ zu holen.



Aufrufe: 010.10.2025, 17:00 Uhr
Florian MehmAutor