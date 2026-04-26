GL: Seckmauern verliert nach Führung

Seckmauerns Torjäger Joshua Diehl (hier im Zweikampf mit Fürths Torwart Sebastian Kempf und Nils Landzettel) konnte mit seinem Tor die Niederlage gegen Dersim Rüsselsheim nicht verhindern. (Archivfoto) Foto: Joaquim Ferreira

Seckmauern. „Wir sind sehr enttäuscht über die Niederlage, aber am Ende überwiegt der Stolz auf diese Leistung“, sagte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann nach Schlusspfiff. Seckmauern unterlag in der Gruppenliga in einem umkämpften Spiel dem Tabellenzweiten Dersim Rüsselsheim zu Hause knapp mit 2:3 (1:1).

„Heute war kein Tabellenunterschied zu sehen, es war ein offenes Spiel“, erklärte Oppermann weiter. Seine Mannschaft habe über 90 Minuten gegen ein Team „voller individueller Klasse“ gezeigt, dass der TSV „in der Gruppenliga absolut richtig aufgehoben“ sei. Auf dem schwer bespielbaren Seckmäurer Geläuf waren es auch die Gastgeber, die nach einer knappen halben Stunde durch Dario Hener mit 1:0 in Führung gingen. Noch vor der Pause glichen die Gäste durch ihren Top-Torjäger Benjamin Neffati mit seinem 26. Saisontor zum 1:1 aus (37.). Nach Wiederanpfiff drehte Deniz Celik die Partie zum 2:1 für die Rüsselsheimer (55.).

„Leider waren beide Gegentore absolute Eier, die wir uns auch ein bisschen selbst reingelegt haben. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, monierte Oppermann. Kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde sorgten die Gäste dann durch einen erneuten Neffati-Treffer für die vermeintliche Vorentscheidung (72.). Doch der Angreifer musste aufgrund einer Roten Karte nur wenige Minuten später das Feld verlassen und der TSV stach unmittelbar darauf noch einmal zu. Nach Vorlage von Torschütze Hener vollstreckte Stürmer Joshua Diehl mit seinem 15. Saisontor zum 2:3-Anschlusstreffer (78.). Schlussendlich reichte es jedoch nicht mehr für einen Punktgewinn.

Seckmauern auf Rang 15 zurückgefallen

Der TSV rutschte zusätzlich durch den 2:0-Erfolg des SV Fürth, auf den die Odenwälder am kommenden Sonntag treffen, in Groß-Bieberau auf Rang 15 ab. „Wir werden in den letzten Spielen alles Menschenmögliche tun, um nicht wieder in die Kreisoberliga gehen zu müssen“, versprach Oppermann. Gleichzeitig sei „das Konvolut an Ausfällen“, das den TSV schon in der ganzen Saison ereile, in dieser Form nicht zu kompensieren. Gegen Dersim meldete sich bereits vor Anpfiff Aljosha Klewar mit Schmerzen ab, Luca Siebenlist musste wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden und Dario Hener kämpfte mit Knieproblemen.



