GL: Seckmauern verliert den Faden

Bedient: Markus Zatocil, Torwart von Fußball-Gruppenligist TSV Seckmauern, musste sich bei der Niederlage gegen die TS Ober-Roden fünfmal geschlagen geben. Foto: Herbert Krämer

Seckmauern. Der TSV Seckmauern rutscht in der Gruppenliga immer tiefer in den Abstiegsstrudel. Die Odenwälder unterlagen am Gründonnerstag der TS Ober-Roden trotz Halbzeitführung mit 1:5 (1:0). „Wir haben eine Stunde lang wieder Liga-Tauglichkeit nachgewiesen – danach ist das Spiel erneut gekippt“, erklärte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann.

Die Hausherren starteten furios und gingen bereits nach vier Minuten mit 1:0 in Führung: Nach einer Ecke nahm sich Moritz Spall von der Strafraumkante ein Herz und versenkte den Ball im Winkel. Seckmauern war im ersten Durchgang spielbestimmend, verpasste es aber trotz zahlreicher Chancen, die Führung auszubauen. So setzte Aljosha Klewar seinen Kopfball knapp am Tor vorbei (10.), Jason Fuchs traf aus der Distanz nur den linken Pfosten (27.), Oppermann wurde aus zentraler Position gerade noch geblockt (32.), und Klewar verzog freistehend deutlich (44.).

Die Turnerschaft zeigte sich vor allem im Spiel nach vorne zunächst zu ungenau und kam nach einem Standard zu ihrer einzigen Gelegenheit im ersten Abschnitt, doch Jonas Koser konnte die Hereingabe nicht entscheidend verarbeiten (38.). Im zweiten Durchgang gestaltete sich die Begegnung dann offener: Nach einer TSV-Chance von Noah Strebel konterten die Gäste über Luis Roth, der allerdings noch geblockt werden konnte (55.).

Kurz darauf kamen die Gäste dann durch Luca Zerfass zum Ausgleich, der von einem Fauxpas in der Seckmäurer-Hintermannschaft profitierte und frei vor Schlussmann Markus Zatocil zum 1:1 einschob. Ober-Roden erhöhte in der Folge den Druck, zeigte sich deutlich verbessert und war nun in Torlaune. Dem Freistoßtreffer von Roth zum 2:1 (66.) folgte das 3:1 durch Zerfass per Dropkick (68.), ehe Roth mit der Hacke für Arben Mustafa auflegte, der für die Gäste zum 4:1 vollstreckte (78.). Auch den Schlusspunkt setzte Mustafa (89.).