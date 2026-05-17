GL: Seckmauern verliert beim Schlusslicht

Der TSV Seckmauern (hier Dion Prostmeyer) verliert in Büttelborn. Foto: Herbert Krämer

Büttelborn. Beim TSV Seckmauern schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Gruppenliga. Auch beim Tabellenletzten SKV Büttelborn gab es eine 4:5 (1:4)-Niederlage. Für Seckmauerns verletzten Spielertrainer Lucas Oppermann war das Spiel ein „Beleg dafür, dass wir diese Saison selten Gruppenliga-tauglich waren.“ Der 39 Jahre alte Ex-Profi wurde danach deutlich: „Was wir leisten, reicht nicht für die Gruppenliga.“

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Nach 1:0-Führung bricht der TSV Seckmauern ein

Er habe versucht, vor dem Spiel die Last von seinem Team zu nehmen, so Trainer Oppermann. Eigentlich ging der TSV laut Oppermann verdient in Führung. „Wir hatten vorher schon zwei Halbchancen“, so Oppermann. Doch spätestens der Ausgleich sei ein Nackenschlag gewesen, von dem die Odenwälder sich nicht mehr erholten. Mit 4:1 führte Büttelborn zur Pause. Seckmauern zeigte zwar nochmal Moral, doch mehr als der Anschlusstreffer war nicht drin. Letztlich sei der Sieg für die Büttelborner Elf von Trainer Uwe Hesse auch verdient gewesen. Die Treffer für den TSV erzielten Dario Hener mit einem Doppelpack, Noah Strebel und Aljosha Klewar. „Es ist einfach zu wenig Invest, um von Gruppenliga sprechen zu können“, bilanzierte Oppermann mit Blick auf die ganze Saison, bei der neben dem Verletzungspech viele Egoismen im Vordergrund gestanden hätten. Sinnbildlich stand an diesem Sonntagnachmittag Torjäger Joshua Diehl, der nach längerer Verletzungspause eingewechselt und nach 20 Minuten wieder angeschlagen vom Feld musste. „Als TSV Seckmauern musst du jede Woche an deine Leistungsgrenze gehen. Dazu muss die Basis stimmen. Die hat ganz selten gestimmt“, so ein konsternierter Oppermann. Ihm gehe es darum, den Teamgeist beim TSV wiederherzustellen.