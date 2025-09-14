GL: Seckmauern schlägt Tabellenführer

Seckmauern. Der TSV Seckmauern ärgert zuhause das nächste Top-Team der Liga: Nach dem Sieg gegen die TSV Auerbach (3:0) und dem späten Punktgewinn gegen den VfR Fehlheim (2:2) besiegten die Odenwälder den Tabellenführer VfB Ginsheim mit 3:2 (1:1).

"Wir wollten eine Reaktion auf das Debakel in Altheim zeigen. Dabei haben wir alle Erwartungen deutlich übertroffen und eine überragende Leistung gebracht", freute sich TSV-Spielercoach Lucas Oppermann, der selbst noch gesperrt fehlte. Dabei starteten die Gäste stark in die Partie und vergaben mit Maximilian Groß (3.) und Tobias Kolb (11.) zwei dicke Gelegenheiten auf die frühe Führung. Für den TSV konnte Angreifer Joshua Diehl nach einer Viertelstunde die erste Torchance nicht nutzen, auf der anderen Seite rettete Florian Kalweit im TSV-Tor überragend gegen Maximilian Groß. Kapitän Ilias Syah vergab vor freiem Tor den Nachschuss kläglich.

VfB Ginsheim verzweifelt am starken Florian Kalweit

Nach einer halben Stunde brachte Andrej Ruder Ginsheim per Schlenzer in den Winkel mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste verpassten es zu erhöhen, scheiterten immer wieder am starken Kalweit. "Ginsheim hat uns durch die vergebenen Chancen natürlich auch ein Stück weit stärker gemacht", befand TSV-Pressesprecher Uli Wagner. Und Seckmauern kam noch vor der Pause zum Ausgleich: Jason Fuchs schoss nach einem Freistoß von Jannik Beck traumhaft zum Ausgleich ein (45.).

Seckmauern kauft den Gisnheimern den Schneid ab

Nach der Pause legte die Oppermann-Elf direkt nach und stellte durch Dion Prostmeyer nach Vorlage von Dario Hener auf 2:1 (49.). Auf der Gegenseite erlief der eingewechselte Marvin Wiesenäcker nach einer Stunde einen langen Ball und glich für den VfB zum 2:2 aus. "Wir waren in der zweiten Halbzeit ganz klar dominant und haben Ginsheim mentalitätstechnisch den Schneid abgekauft", resümierte Oppermann.

Man muss sich in der Liga nicht verstecken

Nachdem zunächst Joshua Diehl mit seinem Schuss an VfB-Keeper Frederic Erb scheiterte und auch Dion Prostmeyer die Führung liegen ließ, war es der kurz zuvor eingewechselte Dennis Calis, der mit dem 3:2 die Führung wiederherstellte (78.). In der Folge parierte Kalweit einmal mehr gegen VfB Top-Stürmer Can Cemil Özer bärenstark (87.) und hielt damit den Sieg fest. "Wir haben gegen einen sehr starken Gegner das Ding heute verdient gezogen und damit wieder gezeigt, dass wir uns in dieser Liga nicht verstecken müssen", erklärte Oppermann.





