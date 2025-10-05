GL: Seckmauern mit Niederlage ohne Innenverteidiger

Rüsselsheim. Der TSV Seckmauern musste sich beim SV Dersim Rüsselsheim am Sonntag mit 1:3 (1:2) geschlagen geben. Dabei hatten die Odenwälder wie schon in der Vorwoche beim 2:2 gegen Bensheim mit massiven personellen Ausfällen zu kämpfen, reisten gar ohne nominellen Innenverteidiger an. "Trotz unserer schwierigen Personallage haben wir sehr gut dagegengehalten2, befand TSV-Sprecher Uli Wagner. Allerdings hätte man aufgrund der zahlreichen vergebenen Torchancen von Dersim auch einige Tore mehr kassieren können.
Bereits nach vier Minuten ergab sich für die Gastgeber eine dreifache Chance, die Seckmauern noch auf der Torlinie blocken konnte. Auf der anderen Seite verfehlte Noah Strebel für den TSV nach einer Ecke per Direktabnahme nur knapp. Dersim dominierte das Geschehen, doch scheiterte zunächst nach einem tollen Solo an der Latte, ehe Mounir Sahraoui den Bann brach und zum 1:0 traf (21.).
Die Hausherren machten weiter Druck und legten nach: TSV-Verteidiger Hakan Calis wurde im eigenen Strafraum mächtig bearbeitet, sodass er den Ball nicht klären konnte. Ein Pfiff blieb jedoch aus und Spielmacher Ogün Ünal erhöhte auf 2:0 (29.). In der Folge vergab Deniz Celik für den SV die nächste gute Gelegenheit ans Außennetz und David Schäfer, der diesmal Florian Kalweit im TSV-Kasten vertrat, konnte sich auszeichnen. Seckmauern konterte die Gastgeber hingegen nach einer Ecke aus und Nico Arnheiter vollstreckte nach Steckpass von Noah Strebel zum 1:2-Anschlusstreffer (37.).
In der zweiten Halbzeit ergab sich ein ähnliches Bild. Dersim ließ einige hochkarätige Gelegenheiten liegen, vor allem Torjäger Benjamin Neffati vergab mehrfach. Seckmauern meldete sich durch Dario Hener wieder an, der Rüsselsheim-Schlussmann Ahmad Hosainie zu einer Parade zwang. Nach einer guten Stunde ergab sich für die Odenwälder nach einer Ecke die Möglichkeit zum Ausgleich. Hosainie konnte erst noch den Kopfball von Dion Prostmeyer parieren, der Nachschuss trudelte jedoch nur an den Pfosten. Zudem dezimierte sich Dersim mit einer Gelb-Roten Karte für Eren Eray selbst. Doch auch in Unterzahl boten sich weitere Chancen und Neffati erzielte noch seinen Treffer. „Nach dem 1:3 hat sich Dersim weiter zurückgezogen und auf Fehler gelauert“, erklärte TSV-Sprecher Wagner. Der TSV konnte den Anschluss aber nicht mehr herstellen.