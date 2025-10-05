GL: Seckmauern mit Niederlage ohne Innenverteidiger

Mounir Sahraoui (am Ball) erzielte den ersten Treffer für Dersim Rüsselsheim gegen den TSV Seckmauern. Hier tänzelt er Ingo Dörsam (vorne) und Philip Trares von der SG Wald-Michelbach aus. Foto: Andre Dziemballa

Rüsselsheim. Der TSV Seckmauern musste sich beim SV Dersim Rüsselsheim am Sonntag mit 1:3 (1:2) geschlagen geben. Dabei hatten die Odenwälder wie schon in der Vorwoche beim 2:2 gegen Bensheim mit massiven personellen Ausfällen zu kämpfen, reisten gar ohne nominellen Innenverteidiger an. "Trotz unserer schwierigen Personallage haben wir sehr gut dagegengehalten2, befand TSV-Sprecher Uli Wagner. Allerdings hätte man aufgrund der zahlreichen vergebenen Torchancen von Dersim auch einige Tore mehr kassieren können.

Bereits nach vier Minuten ergab sich für die Gastgeber eine dreifache Chance, die Seckmauern noch auf der Torlinie blocken konnte. Auf der anderen Seite verfehlte Noah Strebel für den TSV nach einer Ecke per Direktabnahme nur knapp. Dersim dominierte das Geschehen, doch scheiterte zunächst nach einem tollen Solo an der Latte, ehe Mounir Sahraoui den Bann brach und zum 1:0 traf (21.).

Noah Strebel mit Anschlusstreffer vor der Pause Die Hausherren machten weiter Druck und legten nach: TSV-Verteidiger Hakan Calis wurde im eigenen Strafraum mächtig bearbeitet, sodass er den Ball nicht klären konnte. Ein Pfiff blieb jedoch aus und Spielmacher Ogün Ünal erhöhte auf 2:0 (29.). In der Folge vergab Deniz Celik für den SV die nächste gute Gelegenheit ans Außennetz und David Schäfer, der diesmal Florian Kalweit im TSV-Kasten vertrat, konnte sich auszeichnen. Seckmauern konterte die Gastgeber hingegen nach einer Ecke aus und Nico Arnheiter vollstreckte nach Steckpass von Noah Strebel zum 1:2-Anschlusstreffer (37.).