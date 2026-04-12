GL: Seckmauern kassiert späten Ausgleich

Auf dem Bild zu sehen Lucas Oppermann (links) und Joshua Diehl (rechts). Beide trafen für den TSV Seckmauern. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Seckmauern. Ein bitteres Ende für den TSV Seckmauern im Spiel gegen Viktoria Griesheim: Die Odenwälder mussten am Sonntag in der Gruppenliga in letzter Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand hinnehmen und verpassten damit einen extrem wichtigen Dreier im Kampf um den Ligaverbleib. „Ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen, wir waren über 90 Minuten eigentlich das bessere Team“, befand TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann. Nach einem rassigen Beginn waren die Gastgeber nach einer knappen halben Stunde in Führung gegangen. Angreifer und bester Seckmäurer Torschütze Joshua Diehl, der nach überstandener Verletzung erstmals in 2026 auf dem Rasen stand, erzielte mit seinem 13. Saisontreffer das 1:0 für den TSV (29.).

Doch die Führung hielt nicht lange und auch bei den Gästen konnte sich ein Top-Torjäger in die Torschützenliste eintragen. Viktoria-Stürmer Patrick Stumpf glich mit Saisontor Nummer 27 zum 1:1-Pausenstand aus (33.). „Das Gegentor kam leider ein bisschen aus dem Nichts und ohne, dass die Viktoria dafür allzu großen Aufwand betreiben musste“, bemängelte Oppermann.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts durfte Griesheim zunächst noch einmal jubeln: Massil Aimene besorgte mit einem Weitschuss aus 30 Metern das 1:2 für die Gäste (54.) und drehte damit das Spiel. Doch die Odenwälder steckten nicht auf und schlugen zurück. Zunächst glich Dario Hener nach einem Konter und einer Flanke von Aljosha Klewar per Volley-Abnahme zum 2:2 aus (66.). Kurz vor Schluss zog nach Vorarbeit von Joel Prostmeyer per Linksschuss ab Oppermann ab und markierte den 3:2-Führungstreffer (85.). Allerdings bezahlte Oppermann diese Aktion teuer und musste mit Verdacht auf einen (erneuten) Bänderriss den Platz verletzt verlassen.

Griesheim warf in den letzten Minuten alles nach vorne und kam nach einer unübersichtlichen Situation im Seckmäurer Strafraum in der fünften Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch zum 3:3-Ausgleich. Der TSV verharrt damit auf dem 16. Platz mit nun 25 Zählern und verpasste den Sprung auf Tabellenrang 14. „Wir haben heute am zweiten von neun Abstiegskampf-Spieltagen nach der Niederlage gegen Ober-Roden unseren ersten Punkt geholt, darauf werden wir aufbauen“, erklärte Oppermann.





