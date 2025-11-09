GL: Seckmauern kassiert Heimniederlage

Dion Prostmeyer (links), hier gegen den Höchster Sebastian Geissler, erzielt das erste Tor für den TSV Seckmauern. Foto: Herbert Krämer

Seckmauern. Der TSV Seckmauern kassierte in der Gruppenliga seine erste Heimniederlage und unterlag dem SV Münster mit 2:5 (1:3). „Jede Serie geht irgendwann mal zu Ende, das ist Fußball“, erklärte der verletzte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann im Anschluss. Seine Mannschaft sei zwar „auf Heimsieg programmiert“ gewesen, habe aber eine „hirnlose und unclevere Leistung“ gezeigt, die so „nicht gruppenligatauglich“ gewesen sei.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf zu fehlendem Engagement oder Willen machen, aber wir haben in viel zu vielen Situationen völlig kopflos agiert und hatten einige Totalausfälle auf dem Platz", monierte der 39-Jährige. Dabei startete der TSV eigentlich vielversprechend in die Partie: Bereits nach drei Minuten brachte Dion Prostmeyer die Odenwälder nach einer Freistoß-Situation mit 1:0 in Front. Die Antwort folgte allerdings prompt durch Timo Kreher, der zunächst ausglich (10.) und kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer den Sportverein in Führung brachte (43.).

Ein Distanzschuss von Spielmacher Tareq Hamed besorgte den Gästen sogar noch die Zwei-Tore-Führung zur Pause (45 + 1.). Und auch im zweiten Abschnitt machte Münster weiter Druck und erzielte das vierte Tor: Angreifer Timo Kreher staubte ab und schnürte seinen Dreierpack (51.). Doch die Gäste schwächten sich nach einer Stunde, als Amanuel Abreha wegen Nachtretens mit Rot vom Platz musste. „Wir wollten dann in Überzahl irgendwie nochmal zurück ins Spiel finden und wenigstens einen Punkt noch mitnehmen", erklärte Oppermann.