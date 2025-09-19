Lucas Oppermann, Spielertrainer des TSV Seckmauern (links), ist im Spiel bei Viktoria Griesheim letztmals gesperrt. (Archivfoto) Foto: Herbert Krämer

GL: Seckmauern hofft auf nächsten Coup Auch Gegner Viktoria Griesheim ist derzeit gut drauf

Seckmauern. Der TSV Seckmauern reist bereits am Freitagabend in der Gruppenliga zu Verbandliga-Absteiger SC Viktoria Griesheim (Anstoß 20 Uhr). Im Gepäck mit dabei hat die Mannschaft von Spielertrainer Lucas Oppermann die drei Punkte aus dem überraschenden 3:2-Heimerfolg gegen Tabellenführer VfB Ginsheim am vergangenen Sonntag.

„Wir wollten in diesem Spiel eigentlich nur eine Reaktion auf unser 0:7-Debakel in Altheim zeigen und haben dann direkt eine überragende und so nicht zu erwartende Vorstellung geboten, die wir sogar noch mit einem Dreier gekrönt haben", lobt Oppermann die Leistung seiner Mannschaft gegen den starken Aufsteiger und Spitzenreiter aus Ginsheim. Sein Team habe wieder einmal gezeigt, dass es sich in Spielen gegen die Spitzenmannschaften der Liga, wie schon beim 2:2 gegen Fehlheim oder dem 3:0 gegen Auerbach, leichter tue als gegen Mannschaften auf vermeintlicher Augenhöhe. Oppermann hebt vor allem Innenverteidiger Tim Zöller, der nach überstandener Grippe wieder in der Startelf stand, positiv hervor.

Heute, 20:00 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim TSV Seckmauern Seckmauern 20:00 Der TSV steht durch den 3:2-Erfolg mit zwölf Zählern aus neun Partien und einer ausgeglichenen Bilanz von je drei Siegen, Remis und Niederlagen auf Tabellenrang zehn. Die Viktoria empfängt die Odenwälder ebenfalls mit breiter Brust, konnte sich zuletzt dank zweier Erfolge in Büttelborn (4:2) und Groß-Bieberau (3:2) auf Platz fünf katapultieren und ist damit weiter auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. „Die Viktoria hat ein sehr junges Team mit viel Potenzial für die Zukunft, aber auch einigen gestandenen Spielern wie Patrick Stumpf im Sturm, der einfach eiskalt da vorne drin ist", weiß Oppermann. Stumpf kam im Sommer von Gruppenliga-Absteiger SV Hahn und hat bereits neun Tore erzielt. Oppermann sieht in der Offensive ein „absolutes Prunkstück" des langjährigen Hessenligisten.