GL: Seckmauern erlebt ein Totalausfall aller Systeme

„Wir waren heute – mit viel Wohlwollen – vielleicht auf C-Klassen-Niveau unterwegs. So viele Totalausfälle gab es bei uns selten“, ärgerte sich Oppermann, der selbst das zweite von den insgesamt vier Spielen seiner Rotsperre absaß. Sein Team habe „jegliche Gegnernähe vermissen lassen“ und sei kaum in die Zweikämpfe gekommen, obwohl man diese Thematiken explizit im voraus angesprochen habe. „Es war klar, dass wir die individuelle Qualität von Altheim nicht 90 Minuten wegverteidigen können – aber wir haben halt so gut wie gar nicht verteidigt“, monierte Oppermann.

Die Gastgeber waren bereits nach fünf Minuten durch Arda Yagmur in Führung gegangen, Joshua Brings erhöhte nach einer knappen halben Stunde auf 2:0. „Danach hatten wir kurz eine ganz gute Phase, haben aber im Passspiel in der Offensive jegliche Akkuratheit vermissen lassen“, erklärte der Spielertrainer. Yagmur (31.) und Brings (35.) erhöhten kurz darauf durch ihren zweiten Treffer, ehe Kevin Ribeiro mit dem Halbzeitpfiff auf 5:0 stellte.

Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Hausherren weiterhin in Torlaune, so schnürte Joshua Brings noch seinen Dreierpack. Seckmauern wollte trotz einiger eigener Möglichkeiten der Ehrentreffer nicht mehr gelingen, hätte sogar noch mehr Gegentreffer kassieren können. Für Altheim besorgte Ricardo Hieronymus nach einer Stunde den 7:0-Endstand. „Das Ergebnis geht in Ordnung, wir waren einfach nicht auf dem Platz“, befand Oppermann. „Dass die Leistung heute nicht gruppenligatauglich war, habe ich der Mannschaft im Kreis auch so in aller Deutlichkeit gesagt. Ich möchte lieber jetzt nach acht Spieltagen den Finger in die Wunde legen, als erst in der Rückrunde, wenn die meisten Spiele schon absolviert sind“, erklärte der 39-Jährige.

Positiv sei indes, dass der August mit seinen drei Englischen Wochen vorbei sei und man wieder in einen gewohnten Trainingsablauf zurückkehren könne. Oppermann hofft nun auf die Rückkehr von Innenverteidiger Tim Zöller, der die letzten beiden Spiele verpasst hatte.





