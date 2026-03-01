GL: Seckmauern dreht Spiel gegen Wald-Michelbach

Die TSV Seckmauern feiert einen Erfolg gegen Wald-Michelbach. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Seckmauern. Der TSV Seckmauern feiert in der Gruppenliga einen wichtigen 4:2 (2:2)-Heimerfolg gegen die SG Wald-Michelbach. Dabei zeigte das Team von Spielercoach Lucas Oppermann trotz frühem 0:2-Rückstand „eine sehr gute Reaktion auf Fürth und eine hoch konzentrierte Vorstellung“, bei der die Odenwälder „die Dinge umgesetzt haben, die wir uns vorgenommen hatten“.

Der TSV fand von Beginn an gut ins Spiel und hatte nach mehreren Standards von Daniele Toch einige hochkarätige Gelegenheiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Dagegen zeigten sich die Gäste eiskalt: SG-Angreifer Kim Naas schnürte mit den ersten beiden guten Torchancen von Wald-Michelbach seinen Doppelpack (18./22.). Der TSV zeigte sich hingegen unbeeindruckt und belohnte sich nach der nächsten gefährlichen Toch-Ecke.

Einen Kopfball von Dario Hener konnte Florian Schmitt für die Gäste auf der Torlinie nur noch mit beiden Händen abwehren – Schiedsrichter Lukas Tauber entschied auf Rote Karte und Strafstoß, den Daniele Toch im zweiten Anlauf verwandelte (34.). Kurz vor dem Pausenpfiff stocherte dann Luca Siebenlist – ebenfalls nach einem Standard – den Ball zum 2:2-Ausgleich ins Tor (45+3.).

"Das war ein brutal wichtiger Sieg"

Die Hausherren machten auch im zweiten Durchgang in Überzahl weiter Druck, wobei auch die SG bei einigen Kontern immer wieder zu Chancen kam. „Wir müssen das auf unserem Platz mit einem Mann mehr dann ruhiger und cleverer ausspielen. Gleichzeitig erwarte ich nach einem 0:10-Debakel nicht, dass wir in der Folgewoche das Blaue vom Himmel spielen“, befand Oppermann. Und der 39-jährige Spielertrainer ging selbst mit bestem Beispiel voran und vollstreckte nach toller Flanke von Maximilian Raitz zum 3:2 (68.).