GL: Seckmauern beweist "Stehaufmännchen-Qualitäten"

Seckmauern. Der TSV Seckmauern bewies einmal mehr Comeback-Qualitäten, bleibt in der Gruppenliga zuhause ungeschlagen und teilte sich mit dem SV Fürth bei einem spektakulären 3:3 (0:2)-Remis die Punkte. "Die Jungs haben wieder eine unfassbare Moral gezeigt", lobte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann sein Team. Allerdings fanden die Gäste aus Fürth zunächst deutlich besser in die Partie und gingen schon nach vier Minuten durch Björn Kabel in Führung.

Obwohl der TSV danach besser ins Spiel fand und griffiger wurde, erhöhten die Bergsträßer durch Lars-Eric Schwinn auf 2:0 (13.). "Sowohl Fürth als auch wir sind heute mit dem vorletzten Aufgebot angetreten", erklärte Oppermann und verwies auf die personellen Probleme in der TSV-Defensive, die kaum die Möglichkeit habe, sich einzuspielen. So ging es mit 0:2 in die Pause, ehe Seckmauern im zweiten Abschnitt einmal mehr seine "Stehaufmännchen-Qualitäten" bewies. So kamen die Odenwälder per Doppelschlag durch Joshua Diehl (71.) und Lucas Oppermann (75.) zurück ins Spiel. Den erneuten Führungstreffer der Bergsträßer durch Lars-Eric Schwinn (82.) konterte der TSV umgehend durch den eingewechselten Aljosha Klewar (84.). Damit blieb Seckmauern auch im sechsten Heimspiel ungeschlagen, möchte aber "auch mal wieder dreifach punkten und nicht Remis-König der Liga".

Zudem korrigierte Oppermann eine Fehlinterpretation einer Aussage, die im Kontext der massiven Spielabsagen im Odenwälder Kreispokal aufgegriffen wurde. Der 39-Jährige erklärte im August, dass der Pokal in diesem Jahr "unter einem seltsamen Stern" stehe. Damit wollte Oppermann nicht per se die Teilnahme des Hessenligisten SV Hummetroth am Kreispokal kritisieren, sondern vielmehr den Umstand, dass Hummetroth als Hessenligist nicht schon qua seiner Liga-Zugehörigkeit einen sicheren Startplatz im Hessenpokal inne hat.

Dann nämlich, so der Gedanke, könnte man sich im Kreispokal zwar mit einem solchen Top-Team messen, hätte aber trotzdem noch die Chance, sich auch selbst für den Hessenpokal zu qualifizieren, da Hummetroth ja ohnehin gesetzt sei. "Dem Eindruck, dass ich Spielabsagen billige, möchte ich klar entgegentreten. Ich habe kein Verständnis für so etwas, sondern will mich immer sportlich messen", stellte Oppermann klar.





