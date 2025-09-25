GL: Rücktrittswelle beim FC 07 Bensheim

Bensheim (maz/ü). Peter Brandenburger ist nicht mehr Trainer des FC 07 Bensheim. Der 53 Jahre alte Mannheimer ist am Dienstagabend gemeinsam mit seinem Co-Trainer Oliver Schmitt zurückgetreten, wie Brandenburger im Gespräch bekanntgab. Damit steht der Fußballclub aus der Gruppenliga vor dem Kreispokalspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) beim A-Liga-Vertreter TV Lampertheim ohne sein Trainerduo da.

Den Zeitpunkt haben Brandenburger und Schmitt bewusst gewählt. „Wir wollten, dass unser Nachfolger mit einem Erfolgserlebnis an die Sache rangeht“, sagt Brandenburger, der zuversichtlich ist, dass der FC 07 das Spiel gewinnt – wenngleich der Traditionsverein derzeit keine Sportliche Leitung hat. Thomas Blüm und sein Stellvertreter David Suljic sind bereits wenige Tage zuvor zurückgetreten, wie Vorsitzender Michael Arzberger mitteilt.

Die Entscheidung Brandenburgers war aber keine spontane Reaktion. Seit Monaten sind die Leistungen des FC 07 nicht so wie erhofft, derzeit steht der Club mit nur acht Punkten aus neun Spielen auf einem Abstiegsplatz (15.). Zuletzt setzte es am vergangenen Samstag eine 2:5-Heimpleite gegen den SV Groß-Bieberau – auch in der Höhe verdient, wie Brandenburger bereits nach Spielende konstatierte. In den Zweikämpfen in der Defensive war der FC 07 oftmals nicht eng genug am Gegenspieler und ließ sich mit wenigen Pässen zu leicht überspielen.

Trodt und Franke coachen beim Pokalspiel

„Wir haben seit der Winterpause kaum ein gutes Spiel gemacht“, blickt Brandenburger nun auf die vergangenen Monate zurück. „Oli und ich hatten das Gefühl, dass es für alle Beteiligten besser ist, wenn wir jetzt die Reißleine ziehen.“

Wer beim Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Aufsteiger TSV Seckmauern an der Seitenlinie steht, ist derzeit noch unklar. „Wir sind in Gesprächen, wollen aber keinen Schnellschuss machen. Wichtig ist, dass es zwischen Mannschaft und Trainerteam passt“, sagt Arzberger. Für das Pokalspiel am Donnerstag hat der Vorsitzende eine Lösung gefunden: Da werden Jugendtrainer Holger Trodt und Torwarttrainer Eric Franke die Mannschaft coachen.



