Der Unterschiedsspieler des TSV Seckmauern, der im Finale fehlen könnte: Lucas Oppermann. Archivfoto: Joaquim Ferreira

GL-Relegation: Oppermann fehlt wohl, Blecher dabei TSV Höchst und TSV Seckmauern drohen einige Ausfälle im Odenwälder Relegationsfinale um die Gruppenliga Verlinkte Inhalte Relegation GL DA TSV Höchst Seckmauern

Sandbach. Dieses Spiel elektrisiert den Odenwald. Eine ganze Region schaut am Sonntag, 17 Uhr, nach Sandbach, wo der TSV Seckmauern und der TSV Höchst um den letzten Startplatz für die neue Gruppenliga-Saison kämpfen. Beide Teams haben sich in ihren Halbfinalduellen mit viel Mühe und dem nötigen Glück durchgesetzt, jetzt wartet das Spiel des Jahres auf die Clubs. Und genau dieses überträgt Echo Online live und in voller Länge im Stream – kommentiert von den Sportreportern Eric Hartmann und Benedikt Palm.

Morgen, 17:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst TSV Seckmauern Seckmauern 17:00

Seckmauerns Trainer Albano Carneiro, der am Sonntag zum letzten Mal die blau-weißen Farben seines Clubs überstreifen und in der neuen Saison den Kreisklassisten FSV Wörth trainieren wird, freut sich über ein „Wahnsinns-Match für den Odenwald“ und will die „überragende Saison“ mit seiner Mannschaft vergolden. Muss dabei aber sicher auf Jannik Beck (Gelb-Rot-Sperre) und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch auf den spielenden Co-Trainer Lucas Oppermann verzichten. Dieser sorgte am Donnerstagabend bei der verdienten 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Olympia Lorsch mit seinem Tor nach 37 Sekunden für einen Traumstart, doch nach nur neun Spielminuten war der Arbeitstag des Ex-Profis beendet. Oppermann plagt eine Muskelverletzung im Oberschenkel, seinen Einsatzchancen gegen Höchst sieht er bei zehn Prozent. Dem TSV Seckmauern drohen also zwei ganz harte Ausfälle. Die Laune will man sich davon aber nicht vermiesen lassen. Ganz im Gegenteil. „Wir wollen diese Grundeuphorie mit ins Finale nehmen, dürfen die Leistungen gegen Lorsch nicht als Maßstab nehmen“, sagt Oppermann. Weder im Hin- noch im Rückspiel wusste der Kreisoberliga-Zweite zu überzeugen und musste sich nach 180 Minuten vor allem beim überragenden Torwart Florian Kalweit bedanken, der die Lorscher mit zahlreichen Top-Paraden zur Verzweiflung trieb. „Am Donnerstag habe ich das beste Spiel eines Torwarts über 90 Minuten im Amateurbereich gesehen“, adelt Oppermann seinen Keeper. Und gerade auf Kalweit wird es auch am Sonntag wieder ankommen.