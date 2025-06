Der SV Hellas gewinnt auswärts in Höchst und träumt von der Gruppenliga. – Foto: Dominik Claus

GL-Relegation: Hellas in der Pole Position Der TSV Höchst verliert überraschend das Hinspiel der Gruppenliga-Relegation und ist nun unter Zugzwang Verlinkte Inhalte Relegation GL DA SV Hellas TSV Höchst

Höchst. Der SV Hellas Darmstadt schlägt in einem umkämpften Relegationshinspiel den TSV Höchst auswärts mit 2:1 (1:1) und geht mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel am Donnerstag. Der Kreisoberligist bot eine insgesamt überzeugende Darbietung, währenddessen sich der Gruppenligist angesichts des Spielverlaufs enttäuscht zeigte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst SV Hellas Darmstadt SV Hellas 1 2 Abpfiff

Den besseren Start erwischten die Gäste aus Darmstadt, die durch Furkan Gültekin bereits wenige Sekunden nach Anpfiff die erste große Gelegenheit hatten. Das Tor fiel dagegen auf der anderen Seite: Leo Schnellbacher schob nach einem Steckpass von Christoph Eisenhauer zur frühen TSV-Führung ein (8.). Doch der SV Hellas zeigte sich weiterhin aktiver, die Abschlüsse von Stürmer Marc Pechner und der Versuch von Kiriakos Karras verfehlten ihr Ziel jedoch. „Höchst hatte heute bei gefühlt jedem Abschluss von uns ein Bein dazwischen und alles geblockt“, erklärte Hellas-Vorsitzender Theo Athanassopoulos im Anschluss. Doch nach 35 Minuten war es dann soweit, und Furkan Gültekin erzielte nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Hausherren den Ausgleich zum 1:1. „Man muss anerkennen, dass der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt verdient war – Hellas hatte mehr vom Spiel und hat Druck ausgeübt“, befand TSV-Sprecher Jens Krätschmer. Doch Höchst schüttelte sich und verpasste zweimal die erneute Führung. Erst scheiterte Daniel Simoes per Freistoß, kurz darauf konnte der Dropkick-Versuch von Sebastian Geissler entscheidend entschärft werden. Es ging mit dem 1:1 in die Pause. Aus dieser kamen die Odenwälder deutlich verbessert, und Kevin Seiler verfehlte mit seinem Lupfer nur knapp das Tor. Auf der anderen Seite konnte Torschütze Gültekin im allerletzten Moment noch von Mika Fornoff gestoppt werden. „Zwischen der 65. und 75. Minute hatten wir dann unsere beste Phase, in der wir uns leider nicht belohnen konnten“, sagte Krätschmer. Zunächst verfehlte Christoph Eisenhauer nach Flanke von Spielertrainer Christian Remmers für den TSV hauchzart, danach wurden die Versuche sowohl von Leo Schnellbacher als auch Remmers jeweils auf der Linie von Hellas geklärt. Und auch den Gästen bot sich kurze Zeit später durch Marc Pechner die nächste Großchance, doch der Torjäger scheiterte erst am Aluminium und wurde dann noch so gestört, dass TSV-Torhüter Thomas Wolf zur Ecke abwehren konnte (78.).