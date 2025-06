GL-Relegation: Den Aufstieg darf Lorsch abhaken

Lorsch. Der TSV Seckmauern hat das Halbfinal-Hinspiel um den freien Platz in der Fußball-Gruppenliga mit 3:0 bei Olympia Lorsch gewonnen und hält nun beste Karten, am 9. Juni das Endspiel bestreiten zu dürfen. In Lorsch reichte dem Vizemeister der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald eine eher durchschnittliche Leistung mit einer allerdings hohen Effektivität vor dem Tor. Das war gerade in der Anfangsphase der Fall, und mit einer frühen 2:0-Führung schufen die Gäste die Voraussetzung, um letztlich einen Sieg davonzutragen, der etwas zu hoch ausfiel.

Seckmauern, unterstützt von fast 100 Schlachtenbummlern, beherrschte es, aus der Distanz einen Treffer erzielen - so in der 13. Minute. Wie Dario Hener den Ball aus 19 Metern in den Winkel des Olympia-Tores zirkelte, sieht man nicht alle Tage. Aus einer ähnlichen Position, nur mit etwas größerer Torentfernung, fiel in der 20. Minute das 0:2 aus Lorscher Sicht durch Jannick Becks etwas flatterhaftem Schuss.

Damit war der Olympia erst einmal der Zahn gezogen. Die Lorscher mühten sich zwar redlich, doch ließen sie vor dem Seckmauerner Tor die Durchschlagskraft vermissen. Als sich Lars Pavlovitsch beispielsweise auf der linken Seite schön durchsetzte, verpassten sowohl Ulpins wie auch Pavlic seine gekonnte Hereingabe (26.). Zwei Minuten später beschwor Ulpins mit einem Distanzschuss Gefahr für das TSV-Gehäuse herauf. „Wenn wir uns nun ein bisschen mehr belohnen, stehen wir am Ende nicht so armselig da und können ein solches Spiel auch gewinnen“, klagte Olympia-Trainer Marius Döll nach der deutlichen Heimpleite und sah den Grund auch in der fehlenden Erfahrung seiner Mannschaft in solchen Entscheidungsspielen.

Das Geschehen auf dem Rasen des Waldstadions änderte sich auch nach dem Wechsel nicht. Die Olympia drückte zwar nicht, erarbeitete sich aber wenig mehr Chancen als die Gäste. Da belebte nicht nur der eingewechselte Cedrik Samstag das Lorscher Spiel, auch Ivan Pavlic war auf der rechten Seite ein ständiger Unruheherd. Schoss er in der 52. Minute am Tor vorbei, so bediente er einige Minuten später Sascha Hinz mustergültig, doch dessen Kopfball ging knapp am Seckmauerner Tor vorbei. Aber das Pulver des TSV Seckmauern war noch lange nicht verschossen. Oppermanns Direktabnahme in der 68. Minute, die Torhüter Wahlig an den die Latte lenkte, jagte den Gastgebern einen schönen Schrecken ein. Vereitelte Wahlig auch in der 88. Minute gegen Maximilian Reitz, so war er kurz darauf machtlos: Raitz durfte sich endlich in die Torschützenliste eintragen – 3:0 für die Gäste.

„Wir haben heute keine Galavorstellung gezeigt, doch das ist angesichts der Tatsache, dass wir in den vergangenen 15 Tagen fünf Spiele absolvieren mussten, für mich keineswegs verwunderlich. Ich bin heute jedenfalls sehr zufrieden, auch wenn im Rückspiel am Donnerstag noch alles drin ist“, kommentierte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann den deutlichen Erfolg seiner Mannschaft. Oppermann selbst traf in der Schlussphase noch die Latte.

Tore: 0:1 Hener (13.), 0:2 Beck (20.), 0:3 Raitz (89.) – Schiedsrichter: Dalef (TSV Heringen) – Zuschauer: 500 – Beste Spieler: Ulpins, Pavlic/Oppermann, Friedrich.