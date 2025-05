GL: Ra/Ma-Niederlage dämpft Eltviller Jubel

Region. Die Siegesserie und den Punkt Vorsprung vor Limburg 07 ins Ziel bringen – das ist die Devise von Gruppenligist Türkischer SV, der beim 4:1 über Niederhöchstadt Anlaufzeit benötigte. Aber Titel und Durchmarsch aus eigener Kraft perfekt machen kann. Im Keller siegten Germania Weilbach (4:1 bei der SG Ra/Ma) und die Spvgg. Eltville (2:1 über Unterliederbach). Beide machen nach dem Rückzug der SG Hoechst in die A-Liga den rettenden fünftletzten Platz unter sich aus. Mit dem besseren direkten Vergleich für Weilbach. Mit einer Englischen Woche, in der auch am Donnerstag gespielt wird, geht die Runde zu Ende.

SG Rauenthal/M. – Germania Weilbach 1:4 (1:0). – SG-Coach Matthias Güldener gratulierte Weilbach einerseits zum verdienten Sieg, verwies aber auch auf Umstände, die einem Sieg seiner Formation im Weg standen. Etwa einer nicht mit Rot geahndeten Tätlichkeit eines Gäste-Akteurs und der ausbleibenden Bestrafung nach Foul an Milan Börner. „Außerdem hätten wir zur Pause auch 3:0 führen können.“ Weilbachs Coach Nourdine Ajarar führte noch einen Pfostentreffer seiner Mannschaft an, zeigte sich zufrieden: „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute Betrieb gemacht.“

Alemannia Nied – SV Erbenheim 5:2 (2:1).

Die Alemannia legte in der Partie vor und ging mit 2:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Gäste aus Erbenheim mit einem Anschlusstreffer aber nochmal dran. „Erbenheim war besonders im Offensivspiel heute brutal“, sah Steffen Kaschel, Trainer der Alemannia Nied. Auch seinem Torwart Militiadis Nastos unterstreichte der Trainer eine Top-Leistung. Nach dem Ausgleichstreffer des SVE brachte ein verwandelter Foulelfmeter die Alemannia auf den Weg zum Klassenerhalt. Durch gut gesetzte Konter erhöhten die Hausherren noch auf 4:2 und 5:2 und konnten den Klassenerhalt perfekt machen. „Wir haben heute in den richtigen Momenten die Tore gemacht und das Glück auf unserer Seite gehabt“, bewertete Steffen Kaschel den Endstand schlussendlich als zu hoch.

SV Erbenheim: Nietsch; Roubiou (87. K. El Bakkaoui)., B. Oukouiss, Dagdevir, S. Marzouki, Smith, Quadah, Clemens, A. Tahiri, Dorul. Dalmeida.

FC Eddersheim II - TuS Dietkirchen II 5:3.

Mit einem 0:3 ging die FCE-Zweite in die Kabine. „Den ersten Durchgang haben wir komplett verschlafen, der Gegner war griffiger, schneller und aktiver in allen Situationen“, erkennt Marco Wronski, Trainer des FC Eddersheim II, die deutliche Pausenführung für den Tabellenletzten als gerecht an. Zur zweiten Hälfte wechselte Wronski drei mal und passte das Spielsystem an, mit Erfolg. Yannick Gutmann eröffnete kurz nach Wiederanpfiff die Aufholjagd (48.). Im Anschluss präsentierten sich die Hausherren dominanter und aktiver, drehten die Partie auch dank einer Gelb-Roten Karte für die Gäste komplett. „Die Jungs haben meine Halbzeitansprache und taktische Umstellung sehr gut umgesetzt“, freute sich Wronski über den 5:3-Heimsieg.

Tore: 0:1 Vicente-Breser (7.), 0:2 Schmitt (45.), 0:3 Vicente-Breser (45.), 1:3 Gutmann (48.), 2:3 Eigentor (68.), 3:3 Gutmann (88.), 4:3 Neumann (90.), 5:3 Siegert (90.).