GL: Oppermann zieht gemischte Bilanz

Seckmauern. Der TSV Seckmauern empfängt in der Gruppenliga Tabellenschlusslicht SV 07 Geinsheim zum Rückrundenauftakt. TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann, der aufgrund eines Bänderrisses wohl auch die letzten drei Partien des Jahres verpassen wird, zieht eine gemischte Halbzeit-Bilanz. Nach der ersten Heimniederlage der Saison gegen den SV Münster (2:5) stehen die Odenwälder mit 18 Zählern auf Platz 12, der die Schnittstelle zwischen dem zweiten und dritten Tabellendrittel bedeutet. „Wir haben in dieser Hinrunde gezeigt, dass wir mehr als konkurrenzfähig in dieser Gruppenliga sind und mindestens das Potenzial für das untere Tabellenmittelfeld haben“, erklärt Oppermann. Man sei mit knapp 20 Punkten „voll im Soll“ und hätte das vor der Saison als Aufsteiger wohl so unterschrieben. „Leider stand diese Halbserie auch unter einem Verletzungsstern, der uns von Anfang an geschwächt hat“, erläutert der 39-Jährige.

Und dieser Unglücks-Stern begann bereits früh in der Saison zu leuchten: So zog sich Kapitän und Abwehrchef Marvin Friedrich bereits am zweiten Spieltag gegen den FC Fürth nach wenigen Minuten einen Kreuzbandriss zu. Mit Tim Zöller erwischte es einige Wochen später Innenverteidiger Nummer zwei. Auch Oppermann selbst fehlt mit Bänderriss, Artur Fuchs verpasste aufgrund einer OP den Großteil der Hinrunde. Stammtorhüter Florian Kalweit ist auf Weltreise.

„Wir haben außerdem zu viele Spieler, die sich aufgrund kürzerer Ausfälle und der sehr kurzen Sommerpause nach der späten Relegation einfach in keinem guten Rhythmus befinden“, bemängelt der Coach. Trotzdem wäre auch mit diesen Personalsorgen für die Odenwälder „im Gros der Spiele mehr drin gewesen“, man habe es dem Gegner oft zu leicht gemacht. Zuletzt kritisierte Oppermann dabei eine „kopflose Leistung“ seiner Mannschaft, weswegen nun für die letzten drei Aufgaben gelte, die mentale Frische wieder zurückzugewinnen.