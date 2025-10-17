GL: Oppermann hat Respekt für "Improvisionstalente"

Lucas Oppermann (links), Trainer des TSV Seckmauern, muss derzeit auf Keeper Florian Kalweit verzichten. Archivfoto: Herbert Krämer

Seckmauern. Der TSV Seckmauern ist in der Gruppenliga bereits am Freitagabend unter Flutlicht und auf Kunstrasen beim FC Alsbach im Einsatz (Anstoß 19.30 Uhr). Die Odenwälder stehen aktuell mit 14 Zählern knapp hinter den Bergsträßern (15 Punkte) und könnten mit einem Auswärtsdreier wieder am FC vorbeiziehen, der sich durch den Sieg in Groß-Bieberau letzte Woche an Seckmauern vorbeigeschoben hatte.

TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann lobte seine Mannschaft nach der Aufholjagd beim 3:3 gegen den SV Fürth und bescheinigte ihr vor dem Hintergrund der angespannten personellen Lage vor allem in der Defensive „ein Improvisationstalent sondergleichen“. Zwar habe man sich im ersten Abschnitt zu viele individuelle Fehler geleistet, die zu den frühen Gegentoren führten. Dafür habe man selbst auch schon früh im Spiel einige gute Phasen gehabt und sich dann auch im Laufe des zweiten Durchgangs belohnt und sei daher „absolut verdient“ zurückgekommen. In Alsbach freue sich Oppermann auf ein Wiedersehen mit dem Trainergespann um Steffen Gils und Maximilian Beck, mit dem Oppermann vor 15 Jahren in der Regionalliga bei Wormatia Worms zusammenspielte. Alsbach habe in den letzten beiden Jahren personell einen „ordentlichen Aderlass“ verzeichnen müssen, habe aber mit Yanis Wanitschek im Angriff einen brandgefährlichen Akteur, der alleine neun der 18 Saisontore der Bergsträßer erzielt hat. Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern SV Fürth SV Fürth 3 3 Abpfiff