GL: Oppermann fordert Tugenden TSV muss Duell um Klassenerhalt gewinnen +++ nur ein Punkt Unterschied zum FC 07 Bensheim von Florian Mehm · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Daniele Toch (links), hier neben Luca Siebenlist, steht dem TSV Seckmauern in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. (Archivbild) Foto: Herbert Krämer

Seckmauern. Nach dem ärgerlichen Last-Minute-Unentschieden gegen Viktoria Griesheim (3:3) steht für den TSV Seckmauern in der Gruppenliga am Sonntag ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt an. Die Odenwälder sind dann in der Bergstraße beim FC 07 Bensheim gefordert (15 Uhr). In der Tabelle trennt beide Teams nur ein einziger Zähler. Der TSV ist mit 25 Punkten mittlerweile, nachdem man wochenlang auf Platz zwölf rangierte, auf den 16. Platz abgerutscht, wohingegen Bensheim mit 26 Zählern den 14. Tabellenplatz besetzt. Seckmauern könnte sich also mit einem Auswärtssieg am FC 07 vorbeischieben. „Wir haben letzte Woche gegen Griesheim eine gute Leistung gezeigt und waren zum ersten Mal nach langer Zeit wieder über die vollen 90 Minuten konkurrenzfähig“, lobt TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann seine Mannschaft. Gegen Bensheim gelte es nun unbedingt auf dieser Leistung aufzubauen und gegen einen direkten Konkurrenten die nächsten Punkte einzufahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. TSV Seckmauern Seckmauern 15:00 PUSH Lucas Oppermann droht Saisonaus Trotz der wechselhaften Saison der Bergsträßer natürlich kein leichtes Unterfangen. „Sie haben eine gute Einzelqualität im Team mit einigen Spielern wie Timo Seyfried, Niclas Blüm oder Florian Budimir, die extrem viel Gruppenliga-Erfahrung mitbringen und sich seit Jahren auf diesem Niveau beweisen“, erklärt Oppermann. Beim TSV gestaltet sich die personelle Situation ambivalent. Zum einen steht Daniele Toch, der im Winter aus Langstadt gekommen war, krankheitsbedingt bis Saisonende nicht mehr zur Verfügung. Zudem hat sich Oppermann selbst im Spiel gegen Griesheim bei seinem Treffer zum 3:2 einen Innenbandriss zugezogen – unwahrscheinlich, dass der 39-Jährige in dieser Saison noch einmal auflaufen können wird.