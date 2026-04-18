GL: Oppermann fordert Tugenden

Seckmauern. Nach dem ärgerlichen Last-Minute-Unentschieden gegen Viktoria Griesheim (3:3) steht für den TSV Seckmauern in der Gruppenliga am Sonntag ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt an. Die Odenwälder sind dann in der Bergstraße beim FC 07 Bensheim gefordert (15 Uhr). In der Tabelle trennt beide Teams nur ein einziger Zähler. Der TSV ist mit 25 Punkten mittlerweile, nachdem man wochenlang auf Platz zwölf rangierte, auf den 16. Platz abgerutscht, wohingegen Bensheim mit 26 Zählern den 14. Tabellenplatz besetzt. Seckmauern könnte sich also mit einem Auswärtssieg am FC 07 vorbeischieben. „Wir haben letzte Woche gegen Griesheim eine gute Leistung gezeigt und waren zum ersten Mal nach langer Zeit wieder über die vollen 90 Minuten konkurrenzfähig“, lobt TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann seine Mannschaft. Gegen Bensheim gelte es nun unbedingt auf dieser Leistung aufzubauen und gegen einen direkten Konkurrenten die nächsten Punkte einzufahren.
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Trotz der wechselhaften Saison der Bergsträßer natürlich kein leichtes Unterfangen. „Sie haben eine gute Einzelqualität im Team mit einigen Spielern wie Timo Seyfried, Niclas Blüm oder Florian Budimir, die extrem viel Gruppenliga-Erfahrung mitbringen und sich seit Jahren auf diesem Niveau beweisen“, erklärt Oppermann. Beim TSV gestaltet sich die personelle Situation ambivalent. Zum einen steht Daniele Toch, der im Winter aus Langstadt gekommen war, krankheitsbedingt bis Saisonende nicht mehr zur Verfügung. Zudem hat sich Oppermann selbst im Spiel gegen Griesheim bei seinem Treffer zum 3:2 einen Innenbandriss zugezogen – unwahrscheinlich, dass der 39-Jährige in dieser Saison noch einmal auflaufen können wird.
Auf der anderen Seite kehrten bereits letzte Woche Joshua Diehl und Dario Hener zurück ins Team. Außerdem wird Torhüter Markus Zatocil nach überstandener Lungenentzündung wieder eine Option sein. Damit stehen dem TSV wieder mehr Optionen zur Verfügung, um den Abstiegskampf zu bewältigen. „Für uns zählt es, vier Grundkonstanten in jedem der letzten Spiele auf den Platz zu bringen: Ordnung, Klarheit, Geduld und Gier“, fordert Oppermann. Wenn man es schaffe, diese Tugenden zu verkörpern und abzurufen, werde man den zweiten Sieg im Jahr 2026 holen und gegen jeden Gegner konkurrenzfähig sein.