TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann (links) muss weiterhin auf seinen Keeper Florian Kalweit (Weltreise) verzichten. Gut möglich, dass im Winter ein neuer Torhüter verpflichtet wird (Archiv). Foto: Herbert Krämer

GL: Oppermann fordert Sieg zum Jahresabschluss TSV Seckmauern sehnt sich nach der Winterpause, muss aber gegen Groß-Bieberau noch einmal ran

Seckmauern. Der TSV Seckmauern erwartet in der Gruppenliga im letzten Spiel des Jahres am Sonntag den SV Groß-Bieberau (Anstoß 14.30). Spielertrainer Lucas Oppermann schwört seine Mannschaft ein letztes Mal vor der Winterpause ein und fordert drei Punkte zum Jahresabschluss – um ein Weihnachtsfest ohne akute Abstiegssorgen feiern zu können.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir stehen sowohl mental als auch körperlich einfach nicht mehr im Saft und brauchen diese Pause. Aber wir sind eben noch nicht in der Pause und müssen am Sonntag noch mal alles raushauen“, fordert Oppermann, der nach seiner wochenlangen Pause (Bänderriss) wieder auf dem Platz stehen wird.

Sein Comeback feierte der 39-Jährige bereits am vergangenen Samstag bei seinem Ex-Club FC Fürth. Die Begegnung wurde jedoch aufgrund des vereisten Kunstrasens in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:0 für den TSV abgebrochen. „Wir haben gegen Fürth eine taktisch sehr disziplinierte Vorstellung gezeigt und wollten das Spiel im Kopf als Sieg für uns verbuchen“, erklärt Oppermann. Jedoch habe die Mannschaft es nicht geschafft, diesen Gedanken mit in die Trainingswoche zunehmen und man sei stattdessen – auch der Überbelastung geschuldet – bisweilen zu schläfrig und halbherzig gewesen. Personell würden sich Defizite durch mehrere Ausfälle vor allem im Tor und in der Innenverteidigung zeigen.