Dersim Rüsselsheim (rechts: Mounir Sahraoui) wies Aufsteiger TSV Seckmauern (links: Dennis Calis) beim 3:1 in die Schranken. Foto: Andre Dziemballa/Vollformat

GL: Özer rettet Ginsheim einen Punkt Gruppenliga-Primus VfB Ginsheim wahrt seinen Drei-Punkte-Vorsprung +++ Dersim überzeugt gegen Seckmauern Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfB Ginsheim Seckmauern SG WaMi TSV Auerbach + 19 weitere

Kreis Groß-Gerau. Der Tabellenführer stand schon kurz vor der zweiten Saisonniederlage. Aber in der Nachspielzeit kam der VfB Ginsheim zum umjubelten 2:2-Ausgleich gegen die TSV Auerbach und hat damit noch drei Punkte Vorsprung an der Spitze der Gruppenliga.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach 2 2 Bei Ginsheim ging lange nicht viel. "Auerbach hat eine Topmannschaft und war uns 65 Minuten in allen Belangen überlegen", musste Trainer Jonas Schuster einräumen. Doch hielt Torwart Benjamin Alic die Gastgeber mit mehreren Glanzparaden im Spiel, konnte in der 30. Minute auch einen Elfmeter vereiteln. "Er war der beste Mann auf dem Platz", hob Schuster hervor. Und so gelang es seinem Team, den Schalter noch umzulegen. Der zur Pause eingewechselte Mehmet Yildiz traf nach einem Freistoß im Nachschuss zum 1:2. Dann drückte Ginsheim auf den Ausgleich und kam in der Nachspielzeit durch ein herrliches Tor von Can Özer fast von der Außenlinie noch zum umjubelten 2:2.

Tore: 0:1 Wente (23.), 0:2 Walter (37.), 1:2 Yildiz (66.), 2:2 Özer (90.+1).

Nach zwei Remis wieder ein Sieg für den Tabellendritten: "Das war wichtig", befand Dersim-Teammanager Cem Ilhan. "Obwohl unser Mittelfeldregisseur Firat Tayboga gefehlt hat, haben wir guten Offensiv-Fußball gezeigt. Zwischen der 20. und 35. Minute konnten wir Seckmauern stark unter Druck setzen und hatten da mehrere gute Chancen." Neben den beiden Toren von Emir Arik und Benjamin Neffati zum 2:0 traf Deniz Celik aber nur die Latte. In der 36. Minute kam der Gegner zum Anschlusstreffer und hatte dann in der zweiten Halbzeit eine Drangphase. Doch obwohl Dersim in der 70. Minute in Unterzahl geriet, konnte Neffati kurz danach mit einem schönen Volleyschuss entscheidend auf 3:1 erhöhen. Tore: 1:0 Arik (21.), 2:0 Neffati (29.), 2:1 Arnheiter (36.), 3:1 Neffati (71.).

"Wir hatten gleich die erste Chance durch Mohamed Kouraji, aber dann war Wald-Michelbach besser", sah SKV-Pressesprecher Ulrich Rein sein Team 0:2 hinten liegen. Doch konnte er begeistert von einer erneut "überragenden Moral und Einstellung" berichten. Trotz Unterzahl ab der 41. Minute gelang Matej Tomic noch vor der Pause das 1:2 beim Tabellenvorletzten. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann leidenschaftlich verteidigt und sehr gut gekontert", freute sich Rein nach 62 Minuten über den Ausgleich durch Daniel Heinz. Beide Tore hat Leon Höhner vorbereitet. "Und am Ende hatten wir sogar noch die Möglichkeit zum 3:2." Tore: 0:1, 0:2 Schmidt (17. FE, 44.), 1:2 Tomic (45.+1), 2:2 Heinz (62.). Gelb-Rot: Laghouali (SKV/41.).