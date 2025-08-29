GL: Nico Hammann wäre eine Option für SG WaMi

Nico Hammann (am Ball), bis Ende der Saison 2024/25 Leistungsträger des Hessenligisten SV Unter-Flockenbach, könnte sich bei seinem Jugendverein SG Wald-Michelbach verstärkt engagieren. Foto: Sascha Lotz

Bergstraße (jz/maz/ü net/ü). Der ehemalige Profi Nico Hammann sowie Ex-Waldhof-Trainer Bernhard Trares sind Interimstrainer André Roth in dieser Woche zur Seite gesprungen, doch auch die prominente Unterstützung hat der SG Wald-Michelbach nichts Zählbares gebracht. Das Schlusslicht der Gruppenliga verlor am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Aufsteiger FC Fürth mit 2:6 (1:4).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Doch die Hoffnung ist groß, dass die Mannschaft die Kehrtwende schafft. „Es wurde viel mit den Spielern gesprochen“, sagt Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW, berichtete von einem „Hauch Professionalität“ vor dem Spiel gegen Fürth. Im Derby sei die Einstellung plötzlich wieder gut gewesen, der Kampfgeist geweckt. „Viel besser als in den Spielen davor“, so Gräber: „Die Mannschaft hat auch nach den Gegentoren gekämpft.“ Der FCF war am Ende zwar doch eine Nummer zu groß für die angeschlagene SGW-Elf. Die Überwälder sind aber zuversichtlich.

Fürths Sportdirektor Marco Knapp erkannte denn auch durchaus Offensivqualitäten beim Gegner, wenngleich die Verunsicherung vor allem in der Defensive spürbar gewesen sei „Und das haben wir natürlich ausgenutzt und versucht, den Gegner zu Fehlern zu zwingen." Fürth agierte in der Abwehr stabil, Neuzugang Tom Dahlke im Tor wurde sofort zum Rückhalt. Dahlke wird auch am Sonntag (15.15 Uhr) im Heimspiel gegen den VfB Ginsheim aller Voraussicht nach spielen. „Aber es gibt keinen Freibrief. Wir wollen den Konkurrenzkampf entfachen", sagt Knapp.

Wald-Michelbach empfängt derweil am Sonntag ab 15 Uhr den Verbandsligaabsteiger Viktoria Griesheim, und Nico Hammann wird Interimstrainer Roth auch dann wohl unterstützen. „Nico hat sich für diese Woche zur Verfügung gestellt“, sagt Gräber. Doch ob der ehemalige Profi und Jugendspieler der SG Wald-Michelbach längerfristig mitmischt, ist offen. Denn auch Hammann macht möglicherweise, ähnlich wie Interimstrainer Roth, berufliche Gründe geltend im Hinblick auf eine Entscheidung in Sachen SGW-Traineramt.

TSV Auerbach: Junge dürfen Fehler machen Drei Siege in Folge, dann zwei Schlappen ohne eigenes Tor – so turbulent startete Auerbach in die Saison. „Wir wissen, dass wir noch an einigen Stellschrauben drehen müssen“, sagt der Sportliche Leiter Aiad Al-Jumaili, der dennoch eine gewisse Zufriedenheit ausstrahlt: „Man darf nicht vergessen, dass wir vor allem auf junge Spieler setzen, die sich entwickeln sollen und Fehler machen dürfen.“ Auch der Gegner ist trotz des durchwachsenen Starts (zwei Punkte aus fünf Spielen) optimistisch. Der Sportliche Leiter Abedin Reqica (mit einer Vergangenheit an der Bergstraße) sagt, dass man über weite Strecken „hervorragend und diszipliniert gespielt“, aber durch individuelle Fehler zu viele Tore bekommen habe. Seine Taktik: „Auerbach hat viele junge Spieler. Wenn wir lange die Null halten, werden sie vielleicht nervös.“

Am fünften Spieltag hat die Mannschaft von Peter Brandenburger den ersten Sieg gefeiert. „Fußballerisch ist noch Luft nach oben“, erkannte Trainer Peter Brandenburger, „aber es war wichtig, dass wir endlich mal gewonnen haben.“ Schließlich ist der Erfolg ein Beleg dafür, dass Bensheim nach schmerzhaften Niederlagen immer in der Lage ist zurückzuschlagen. Womit sich mit Blick auf diesen Sonntag festhalten lässt: Der FC 07 ist bereit zum Siegen.

Der VfR ist Tabellendritter und möchte diese Position mit einem Sieg beim Aufsteiger verteidigen. „Dann hätten wir fünf Punkte Vorsprung auf Seckmauern“, sagt Trainer Sebastian Lindner, der weiß, was auf seine Elf zukommt: „Der TSV verfügt mit Lucas Oppermann über einen echten Knipser, und Torhüter Florian Kalweit ist eine Bank. Der hat in der Relegation Olympia Lorsch in den Wahnsinn getrieben, sodass wir uns alle der Schwere der Aufgabe bewusst sind.“

Punkte und Torausbeute passen. Doch der Tabellenerste arbeitet weiter, will sein System noch konsequenter über 90 Minuten bringen. „Wir müssen unsere Konzentration hochhalten“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG: „Unsere Kurzpass-Qualitäten sind auch noch ausbaufähig.“ Trainer Tobias Beltz hält die Schlagzahl trotz der Erfolge seiner Mannschaft also weiter hoch – und die Spieler ziehen mit. Angespannt ist derzeit lediglich die Personalsituation. Zwar hat Patrick Schmidt seine Sperre abgesessen, dafür fehlen am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Alsbach unter anderen wohl Rico Ochsenschläger, Claus Kilian und Aramis Asutay.

