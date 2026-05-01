GL: Münster so gut wie durch SV Münster baut sein Konto mit dem sicheren Sieg gegen TS Obr-Roden aus +++ Nachbar TSV Altheim braucht noch Punkte. von Michael Sobota · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Torschütze: Mikael Korndörfer (links, hier in einem anderen Spiel) erzielte den ersten Treffer beim 3:0-Erfolg des SV Münster gegen die TS Ober-Roden. Foto: Guido Schiek

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt geht es auf die Saison-Zielgerade. Der SV Münster hat am Donnerstagabend den Klassenerhalt so gut wie perfekt gemacht. Gegen die TS Ober-Roden gab es im vorgezogenen Spiel einen unerwartet klaren 3:0-Heimsieg. Korndörfer (14.) hatte die Gastgeber schnell in Führung gebracht. Zwar versuchte die TSO, den Ausgleich zu erzielen. Münsters Abwehr hielt die Gäste aber erfolgreich auf Distanz. Zudem markierte Anas Hamed (41.) wenige Minuten vor dem Pausenpfiff das wichtige 2:0. Auch nach der Pause kontrollierte Münster weitgehend das Geschehen. Den Schlusspunkt setzte El Yassini (84.) mit dem 3:0. Mit nunmehr 43 Zählern kann der SVM für die nächste Saison in der Gruppenliga planen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 19:30 Uhr SV 1919 Münster SV Münster TS Ober-Roden TS Ob.-Roden 3 0 Abpfiff So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. TSV Altheim TSV Altheim 15:00 PUSH Dagegen ist Nachbar TSV Altheim gefordert, noch einige Punkte einzufahren. Den ersten Schritt hierzu will man am Sonntag (15 Uhr) beim FC 07 Bensheim machen. Die Gastgeber kämpfen verzweifelt gegen den Abstieg. Selbst ein Remis wäre gegen Altheim zu wenig. Entsprechenden Offensivdrang werden die Bergsträßer aufbauen wollen. An ein ähnliches Ergebnis wie in Altheim, als der TSV mit 5:2 klar die Oberhand behielt, ist derzeit nicht zu denken. Für Altheim wäre ein Remis ein akzeptables Ergebnis, ist man doch seit fünf Spielen ohne Sieg. Für Bensheim wäre alles andere als ein Heimsieg im Abstiegskampf ein herber Rückschlag, der die Gastgeber dem Abstieg ein Stück näher bringen würde.

Der FC Alsbach empfängt am Sonntag (15 Uhr) den SV Groß-Bieberau. Für die Gastgeber, die sich mit dem Abstieg abgefunden haben, geht es darum, sich ordentlich aus der Liga zu verabschieden und einen Neuaufbau in der Kreisoberliga einzuleiten. In Groß-Bieberau konnte der FCA seinerzeit einen 2:1-Erfolg einfahren. Ob es wieder drei Punkte werden, erscheint aber zweifelhaft. Schließlich hat Alsbach in den neun Spielen seit der Winterpause ausschließlich Niederlagen eingefahren. Groß-Bieberau dagegen könnte einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt tun, sofern man in Alsbach erfolgreich ist.

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim VfB Ginsheim VfB Ginsheim 19:30 PUSH