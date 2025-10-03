Erfolgreich: Der SV Münster kam in der Fußball-Gruppenliga zu einem 2:0-Erfolg gegen die SKV Büttelborn. Am Sonntag soll der nächste Sieg gelingen. Foto: Guido Schiek

GL: Münster siegt und will nachlegen Gruppenligist bezwingt Büttelborn im Kellerduell +++ Interessante Partie in Griesheim, Alsbach gefordert Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth TSV Altheim SV Fürth Gr.-Bieberau + 7 weitere

Darmstadt. In einem Nachholspiel der Gruppenliga Darmstadt hat der SV Münster einen wichtigen 2:0-Sieg im Abstiegsduell gegen die SKV Büttelborn eingefahren. Dabei dauerte es bis in die zweite Halbzeit, ehe Anas Hamed (64.) die Gastgeber in Führung bringen konnte. Doch der Sieg stand auf wackligen Füßen. Es dauerte bis zur 81. Spielminute, ehe El Yassini per Foulelfmeter mit dem 2:0 alles klar machte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 20:00 Uhr SV 1919 Münster SV Münster SKV Büttelborn Büttelborn 2 0 Abpfiff

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV 1919 Münster SV Münster SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 15:00 PUSH Am Sonntag (alle Spiele beginnen um 15 Uhr) ist Münster erneut gefordert, der SV empfängt den SV 07 Geinsheim. Die Gäste sind zwar derzeit das Schlusslicht der Liga, doch Münster sollte Geinsheim nicht unterschätzen. Mit einer konzentrierten Leistung soll der nächste Sieg und damit der nächste Schritt aus dem Tabellenkeller her.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim TSV Altheim TSV Altheim 15:00 PUSH

Eine interessante Partie erwartet die Zuschauer zeitgleich bei Viktoria Griesheim. Dort treffen der Verbandsliga-Absteiger und der Gruppenliga-Aufsteiger TSV Altheim aufeinander. Man darf gespannt sein, ob die zweiwöchige Zwangspause (das Griesheimer Spiel vergangenen Sonntag in Fehlheim fiel den Platzverhältnissen dort zum Opfer) Auswirkungen auf die Viktoria hat. Jedenfalls ist es das Ziel der Griesheimer, mit einem Sieg am Spitzentrio dranzubleiben. Altheim dagegen wäre mit einem Remis bereits zufrieden.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach FC Fürth FC Fürth 15:00 PUSH

Der FC Alsbach empfängt den FC Fürth. Nach zwei Niederlagen in Folge ist ein Dreier unbedingt erforderlich für den FCA. Allerdings kommt Fürth (sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen) mit großem Selbstvertrauen nach Alsbach. Die Gastgeber brauchen unterdessen Punkte für den Klassenerhalt. Damit dies gelingt, muss der FCA treffsicherer werden - nur Schlusslicht Geinsheim (13) hat weniger Tore erzielt als die Alsbacher (15).