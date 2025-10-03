GL: Münster siegt und will nachlegen

Darmstadt. In einem Nachholspiel der Gruppenliga Darmstadt hat der SV Münster einen wichtigen 2:0-Sieg im Abstiegsduell gegen die SKV Büttelborn eingefahren. Dabei dauerte es bis in die zweite Halbzeit, ehe Anas Hamed (64.) die Gastgeber in Führung bringen konnte. Doch der Sieg stand auf wackligen Füßen. Es dauerte bis zur 81. Spielminute, ehe El Yassini per Foulelfmeter mit dem 2:0 alles klar machte.
Am Sonntag (alle Spiele beginnen um 15 Uhr) ist Münster erneut gefordert, der SV empfängt den SV 07 Geinsheim. Die Gäste sind zwar derzeit das Schlusslicht der Liga, doch Münster sollte Geinsheim nicht unterschätzen. Mit einer konzentrierten Leistung soll der nächste Sieg und damit der nächste Schritt aus dem Tabellenkeller her.
Eine interessante Partie erwartet die Zuschauer zeitgleich bei Viktoria Griesheim. Dort treffen der Verbandsliga-Absteiger und der Gruppenliga-Aufsteiger TSV Altheim aufeinander. Man darf gespannt sein, ob die zweiwöchige Zwangspause (das Griesheimer Spiel vergangenen Sonntag in Fehlheim fiel den Platzverhältnissen dort zum Opfer) Auswirkungen auf die Viktoria hat. Jedenfalls ist es das Ziel der Griesheimer, mit einem Sieg am Spitzentrio dranzubleiben. Altheim dagegen wäre mit einem Remis bereits zufrieden.
Der FC Alsbach empfängt den FC Fürth. Nach zwei Niederlagen in Folge ist ein Dreier unbedingt erforderlich für den FCA. Allerdings kommt Fürth (sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen) mit großem Selbstvertrauen nach Alsbach. Die Gastgeber brauchen unterdessen Punkte für den Klassenerhalt. Damit dies gelingt, muss der FCA treffsicherer werden - nur Schlusslicht Geinsheim (13) hat weniger Tore erzielt als die Alsbacher (15).
Der SV Groß-Bieberau gibt seine Visitenkarte beim Aufsteiger SV Fürth ab. Die Gastgeber stehen auf einem Abstiegsplatz und brauchen den Sieg. Groß-Bieberau dagegen kann sich als aktueller Tabellenfünfter entspannt der Aufgabe widmen.