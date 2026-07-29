GL: Münster, Altheim und Langstadt zwischen Umbruch und Anspruch

Es hat in Langstadt also einen großen Umbruch gegeben. Von einem direkten Wiederaufstieg will Wolfgang Kern daher nichts hören: "Wir müssen abwarten, wie wir in die Saison kommen. Gleich das erste Spiel gegen Aufsteiger Tvgg Lorsch wird eine hohe Hürde sein. Danach geht es zum SV Münster, ehe die FSG Riedrode zu uns kommt. Dann haben wir einen ersten Fingerzeig, wie die Saison verlaufen könnte." Die Mannschaft um Trainer Max Martin steht also nicht unter Druck. Andererseits sehen viele Beobachter die SG als eine Mannschaft, die vorne mitspielen kann. Das ist auch ein Anspruch, den der Verein selbst hat, ohne jedoch dies zu forsch zu kommunizieren. Doch es herrscht Aufbruchstimmung in Langstadt.

Eigentlich lief es beim TSV Altheim in der ersten Gruppenliga-Saison bis zur Winterpause optimal. Mit 33 Punkten und Platz sechs beendete die Mannschaft von Trainer Adis Ahmetovic den ersten Runden-Abschnitt. Danach holte man aber nur noch zehn Punkte und konnte nur dank der starken Hinrunde die Klasse halten. "Das war eine schwierige Zeit. Wir konnten unsere finanziellen Vereinbarungen gegenüber den Spielern nicht mehr einhalten. Die reagierten teilweise mit Boykott", sagt Ahmetovic. Mit viel Mühe gelang es, die Runde zu überstehen. Groß war deshalb der Umbruch. 15 Spieler verließen den Verein, eine große Zahl neuer Akteure wurde geholt. Die wichtigsten Neuzugänge sind Flavio Cuna (Türk Gücü Frankfurt), Adin Imamovic, Louis Adjei (beide Hellas Darmstadt) und Torwart Jan Schickedanz (RW Darmstadt).

Zusammen mit den 14 verbliebenen Feldspielern glaubt Ahmetovic, eine Mannschaft geformt zu haben, die gute Chancen hat, erneut die Klasse zu halten: "Wenn es gut läuft, kommt vielleicht auch ein einstelliger Tabellenplatz heraus. Die Qualität in der Mannschaft ist jedenfalls vorhanden." Rund um das Team hat sich ebenfalls einiges getan. Ahmetovics Suche nach neuen Sponsoren verlief erfolgreich, sodass die finanziellen Grundlagen für den Spielbetrieb gesichert sind. Zudem hat er mit Marco Stanic (zuvor RW Darmstadt II) einen neuen Co-Trainer, der ihm Arbeit abnimmt. Auch die Funktion des Sportlichen Leiters konnte er in andere Hände legen, sodass die Konzentration auf der Mannschaft selbst liegt. "Wir gehen mit großer Freude in die neue Runde", betont Ahmetovic, zumal die Testspiele sehr positiv verliefen. So gab es gegen Verbandsligist FC Kalbach ebenso einen 2:0-Erfolg wie gegen Gruppenligist Tempo Frankfurt. Der Spielplan sieht gleich die Derbys gegen Groß-Bieberau und Münster vor. Hinzu kommen im ersten Spiel die FSG Riedrode und in der dritten Partie die TS Ober-Roden. Altheim will für Überraschungen sorgen.

SV Münster vor anspruchsvoller Saison