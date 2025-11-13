GL: Mörfelderinnen mit Geschlossenheit auf Aufstiegskurs

Mörfelden/Nauheim. Das Spitzenspiel haben sie am Wochenende zwar deutlich verloren. Doch mit dem bisherigen Saisonverlauf können die Fußballerinnen der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim sehr zufrieden sein. Nach sieben Siegen aus neun Partien stehen sie aktuell als Zweiter auf dem Aufstiegsrelegationsplatz in der Gruppenliga Süd-West – mit zwei Punkten Vorsprung auf die SG Runkel/Brechen/Weyer, die sie vor zwei Wochen mit vier Toren in der zweiten Halbzeit zuhause 4:2 (0:0) geschlagen haben.

Ohne Daniela und Raika Nesic (beide im Urlaub), Chiara Schopper (beruflich verhindert) und Annika Kiesewetter (krank) lag ihre Mannschaft trotz der frühen Führung durch Vivien Pönitz zur Halbzeit bereits 1:3 hinten. Nach einem Eigentor (52.) und der Gelb-Roten Karte (53.) für Topscorerin Caro Kieper, die mit elf Treffern derzeit beste Torschützin der Liga ist, war die Partie vorzeitig gelaufen.

„Das war ein sehr gutes Spiel von uns, vor allem auch in der Verteidigung. Da haben wir alles reingeworfen“, freute sich Mannschaftsführerin Melanie Coutu über eine starke Teamleistung. Am vergangenen Samstag war dann allerdings beim 1:5 im Topduell gegen die FSG Schwalbach/Niederhöchstadt, die nun drei Punkte Vorsprung an der Spitze hat, nicht viel drin. „Schwalbach war klar besser. Die haben eine junge, eingespielte Truppe, die in die Verbandsliga durchmarschieren wird“, ist Coutu sicher. „Da hätten wir auch in Bestbesetzung nicht gewonnen.“

Bis zur ärgerlichen 1:2-Niederlage vor drei Wochen beim VfR Limburg, als die FSG-Frauen ebenfalls in Unterzahl gerieten und dann einen Konter zum 1:2 fingen, hatten sie allerdings eine tolle Serie von sechs Siegen hingelegt. Zusammen mit dem klaren 6:1-Erfolg Anfang Oktober im Kreispokalfinale gegen die FSG Leeheim/Crumstadt „war das ein super Start“, fand Melanie Coutu. Was auch am breiteren Kader liegt. Mit Dani und Raika Nesic sind diese Saison zwei Neuzugänge gekommen. Bereits im Frühjahr war Aleyna Cangul aus Würzburg dazugestoßen. So musste das Gruppenliga-Team im Gegensatz zur vergangenen Runde bisher noch nicht auf Zweitmannschaftsspielerinnen zurückgreifen.

Durch oft wechselnde Aufstellungen, da es immer wieder berufsbedingte Ausfälle gibt, leiden zwar ein wenig die Abstimmung und der Spielfluss. Mit Geschlossenheit und gutem Teamspirit können das die FSG-Frauen aber gut kompensieren.

Zwischenziel ist das Regionalpokal-Halbfinale

„Jetzt wollen wir in den letzten beiden Spielen gegen Eddersheim und Naurod noch sechs Punkte holen und auf Platz zwei in die Winterpause gehen“, hofft Melanie Coutu auf einen erfolgreichen Jahresabschluss. Dabei ist ihre Mannschaft auch noch im Regionalpokal im Einsatz und würde dort am 22. November um 18 Uhr im Viertelfinale zuhause gegen den TSV Höchst aus der Gruppenliga Süd-Ost zu gerne unter die besten Vier ins Halbfinale einziehen.

Doch schon jetzt können die beiden Trainer der FSG-Frauen, Manuel und Mathias Aurelio, nach den bislang guten Ergebnissen optimistisch dem neuen Jahr entgegen blicken mit ihrem Team. Dort wartet dann zuerst am 24. Januar in Nauheim wieder ein Frauenturnier und am Wochenende danach in Mörfelden ein Mädchen- und Frauenturnier – wie immer ein schöner Auftakt nach der Pause.





