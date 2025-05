GL: Modau und Höchst sichern sich in der Nachspielzeit jeweils Remis

Südhessen. In der Gruppenliga bleibt die Situation im Tabellenkeller spannend. Während die SKG Bickenbach dem FC 07 Bensheim mit 2:3 unterlag, konnte der FC Alsbach beim 4:2 in Büttelborn dreifach punkten. Teilerfolge verbuchten der SV Hahn (1:1 beim SV 07 Geinsheim), die SG Modau (3:3 bei der FSG Riedrode) und der SV Groß-Bieberau (1:1 gegen Dersim Rüsselsheim). Meister SG Langstadt/Babenhausen ließ sich vom TSV Höchst ein 2:2 abtrotzen.

Eine knappe halbe Stunde verlief das Spiel ohne große Torraumszenen auf beiden Seiten. Dann markierte Bickenbachs Opper (27.) nach einem Eckball per Kopf das 1:0. Der Ausgleich durch Spengler (38.) kam aus dem Nichts und bedeutete das Remis zur Pause. Danach war Bickenbach aktiver, doch scheiterte Saltzer (58.) freistehend vor Bensheims Schlussmann Joshua Gierl. Auf der anderen Seite war es wiederum Spengler (67.), der zum 2:1 für die Gäste traf. Danach versuchte die SKG alles, um die Partie noch zu drehen. Einen schlimmen Abwehrpatzer nutzte Budimir (83.) zum 3:1. Der Anschluss von Saltzer (87.) änderte letztlich nichts mehr an der Bickenbacher Niederlage.

Der FCA startete mit dem schnellen Tor von Wanitschek (7.) optimal. Büttelborn hatte mehr Spielanteile und Chancen, die weiteren Tore erzielten aber Wanitschek (23.) und Alghabbash (28.) per Kopf nach einer Ecke von Schwalm. Das 1:3 von Lombardi (48.) brachte Büttelborn wieder ins Spiel. Erneut Wanitschek (51.) stellte den alten Abstand wieder her. Alsbach verteidigte in der Folge das Tor mit Glück und Geschick und ließ nur noch einen Treffer von Ashibuogwu (85.) zum 2:4 zu.