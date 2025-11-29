GL: Lokalvergleich für Statistikfreunde

Das Hinspiel beim VfR Fehlheim hat Aufsteiger FC Fürth im August bei strahlendem Sonnenschein überraschend mit 2:1 gewonnen. Am Samstag, wenn in Fürth das Rückspiel ansteht, dürfte es aufgrund der Anstoßzeit 17 Uhr eher eine dunkle, nass-kalte Auseinandersetzung im Duell der beiden Fußball-Gruppenligisten werden. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (jz/maz/ü). Ein altbekanntes Duell erstrahlt in neuen Farben. Altbekannt deswegen, weil Trainer Peter Brandenburger am Samstag (14.30 Uhr) mal wieder auf seinen Kollegen Steffen Gils und dessen Mannschaft FC Alsbach trifft. Diesmal ist Brandenburger aber nicht in den schwarz-weißen Farben des FC 07 Bensheim unterwegs, sondern steht für die Rot-Weißen der TSV Auerbach an der Seitenlinie.

Das Derby in der Gruppenliga beim FC Alsbach ist angesichts dieser Konstellation mal wieder eines für Freunde der Statistik: Peter Brandenburger hat drei von vier Spielen als Trainer des FC 07 gegen Alsbach verloren. Auerbach wiederum hat, unter ihrem ehemaligen Trainer Giuliano Tondo, von den vergangenen vier Spielen nur eines gegen Alsbach verloren. Die Statistik lässt sich für beide Seiten beliebig drehen und wenden. Brandenburger schaut aber lieber auf die Entwicklung seiner eigenen Mannschaft, die allerdings seit Wochen mit Verletzungspech zu kämpfen hat. „Wir sind alle froh, wenn Winterpause ist“, sagt er. Die Aufs und Abs, die Auerbach bisweilen in dieser Saison hat, kennt auch FC-Trainer Gils: „Wir haben in jedem Spiel eine gute und eine schlechte Halbzeit. Leider ist die schlechte Halbzeit dann oft so schlecht, dass wir verlieren.“ Ein weiterer Rückschlag ist für seine Mannschaft die Verletzung von Torjäger Yanis Wanitschek (Anriss der Achillessehne), der zehn von 20 Alsbacher Toren erzielt hat.

Christian Dingeldey ist nach seinem Muskelfaserriss jüngst wieder ins Training eingestiegen. Jetzt könnte die Abwehrkante mit dem breiten Bizeps ihr Comeback feiern. Warten müssen hingegen noch die langzeitverletzten Niclas Kupka, David Halla, Luca Blüm und Anton Weber. Das Hinspiel verlor Bensheim 0:2. Das soll dieses Mal anders werden. Zumal es einen besonderen Anreiz gibt. „2025 war für uns kein gutes Fußballjahr“, sagt Interimstrainer Constantin Renner, dessen Mannschaft nach wie vor auf einem Abstiegsplatz steht. Umso wichtiger ist daher, so Renner: „Wir wollen für einen versöhnlichen Abschluss sorgen.“

Der Tabellenfünfte hadert weiter mit seinem ausgedünnten Kader: Unter anderen Nils Arras, Nils Landzettel, Felix Fischer, Tom Wolpert und Mohamed Hodroj fehlen nach wie vor. Die Hinrunde habe denn auch viel Kraft gekostet, sagt Trainer Ralf Ripperger. Den Gegner Fehlheim bezeichnet Ripperger als „absolute Spitzenmannschaft. Aber wir sind in der Lage, das Spiel noch mal durchzuziehen und für uns zu entscheiden, auch wenn die Anforderungen hoch sind“. Die Fürther stellen sich auf einen offensivstarken Gegner mit stabiler Defensive ein. „Fehlheim hat ein strukturiertes Spiel, eine gute Abstimmung und auch körperliche Wucht und viel individuelle Qualität“, lobt Ripperger. Dennoch: Der Aufsteiger will ein erfolgreiches Jahr mit drei Punkten krönen.

SGW-Trainer Benjamin Sigmund stehen für das Jahresfinale alle Spieler zur Verfügung, und die Überwälder haben mit ihrem deutlichen Erfolg zuletzt gegen Spitzenteam Fehlheim auch Rückenwind. „Aber wir stellen uns auf einen kampfstarken Gegner ein“, sagt Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW. Altheim werde nach seiner Hinspielniederlage in Wald-Michelbach jetzt im Rückspiel ein anderes Gesicht zeigen. „Aber wir gucken auf uns und wollen unser Spiel durchziehen“, sagt Gräber.

Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann braucht im Duell der Kellerkinder dringend drei Punkte. „Dann hätten wir den Kontakt zum Relegationsplatz wieder hergestellt“, sagt der SVF-Coach, dessen Team zur Zeit Tabellenvorletzter ist, sechs Punkte Rückstand auf Relegationsplatz-Inhaber Walkd-Michelbach aufweist. Schlusslicht Büttelborn habe sich zuletzt etwas stabilisiert, wie Ingelmann weiß: „Wir müssen eine gute Balance finden zwischen Defensive und Offensive.“ Spitzenspiel für die FSG Riedrode

