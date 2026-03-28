GL LIVE: Fürth siegt trotz langer Unterzahl deutlich gegen Bensheim

Andreas Adamek (rot) in der ersten Halbzeit mit zwei Torbeteiligungen und einer roten Karte. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Darmstadt. Bereits am Samstag bekommt es der Aufsteiger FC Fürth im Heimspiel mit dem FC Bensheim zu tun. Wenn die Fürther weiterhin den minimalen Traum vom Aufstieg am Leben erhalten wollen brauchen sie einen Sieg, um den Anschluss an die vor ihnen Platzierten nicht zu verlieren.

Am Sonntag steigt die FSG Riedrode ins Spielgeschehen ein und wird ihren, am letzten Spieltag eroberten, zweiten Tabellenplatz verteidigen wollen. Im Duell mit der TSV Rot-Weiß Auerbach wollen sie mit einem Sieg den Abstand zwischen sich und dem SV Dersim vergrößern. Auerbach reist jedoch mit Selbstbewusstsein und vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen nach Riedrode. Der SV Dersim will nach dem 0:1 gegen TS Ober-Roden am vergangen Spieltag wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Zu Gast haben sie die SG Waldmichelbach, die nach drei Niederlagen zu Jahresbeginn am vergangenen Spieltag den FC Bensheim mit 4:3 geschlagen hat. Ligaprimus Ginsheim möchte die überraschende 1:3-Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau gegen den TSV Seckmauern wieder gut machen und den Vorsprung auf die FSG weiter ausbauen. Der SC Viktoria Griesheim will seine Heimstärke unter Beweis stellen und ihren bisherigen sieben Heimsiegen gegen Groß-Bieberau einen weiteren hinzufügen. Groß-Bieberau will nach dem Überraschungs-Coup gegen Ginsheim die gute Stimmung mit in den Spieltag nehmen und weiter in der Tabelle klettern. Mit dem TSV Altheim und dem VfR Fehlheim treffen zwei Mannschaften aufeinander, die jeweils nur zwei ihrer letzten fünf Spiele gewinnen konnten.

TS Ober Roden reist mit sieben ungeschlagenen Spielen im Gepäck zum SV Fürth, die nach der 1:3-Pleite gegen den SV Geinsheim Wiedergutmachung leisten wollen und aufpassen müssen, dass der FC Alsbach nicht zu nah an sie heranrückt. Der FCA muss im Heimspiel gegen den SV Geinsheim antreten, die sich in guter Rückrunden-Form zeigen und drei ihrer vergangenen fünf Spiele gewinnen konnten. Der Tabellenletzte SKV Büttelborn braucht gegen den SV Münster dringend einen Sieg, um noch einmal handlungsfähig im Abstiegsrennen werden zu können. Münster wartet weiterhin auf den ersten Sieg in der Rückrunde.