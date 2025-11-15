GL LIVE: Fürth dreht Rückstand und gewinnt gegen Wald-Michelbach

Start in die Rückrunde in der Gruppenliga Darmstadt: Der VfB Ginsheim hat als Herbstmeister eine beeindruckende Hinserie hinter sich und empfängt nun den Vorletzten Büttelborn. Auch die FSG Riedrode (in Altheim) und der SV Dersim (gegen Auerbach) sind aussichtsreich platziert. Die Verbandsliga-Absteiger Griesheim und Ober-Roden wurden zuletzt wegen Schiri-Soll mit einem Punktabzug bedacht und sind nun gegen Alsbach und in Groß-Bieberau gefordert. In der Verbandsliga haben auch unlängst noch der VfR Fehlheim und der SV Münster gespielt, beide Teams treffen nun im direkten Duell aufeinander. Samstags spielt außerdem der FC Fürth gegen die SG Wald-Michelbach. Im Keller steht die ganz wichtige Paarung zwischen dem FC 07 Bensheim und dem SV Fürth bevor. Außerdem gastiert das zuletzt aufsteigende Form zeigende Schlusslicht Geinsheim beim TSV Seckmauern.