GL live: Alsbach hinten, Fehlheim führt deutlich gegen Groß-Bierberau

Gruppenliga. Bereits am Mittwochabend entschied der SV Hahn die vorgezogene Partie gegen die FSG Riedrode mit 3:2 für sich.

Am Samstag standen sich mit dem TSV Höchst und der SKG Bickenbach zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller gegenüber, wobei der Gast zum Siegen verdammt war, um so richtig Anschluss an das rettende Ufer zu finden, was auch gelang - 3:1 hieß es am Ende für SKG.

Der ebenfalls vom Abstieg bedrohte FC Alsbach steht vor der schwierigsten Aufgabe der Liga, der Meister SG Langstadt/Babenhausen ist zu Gast. Ähnliche Voraussetzungen gelten bei der SG Modau vor dem Heimspiel gegen den Vierten SV Münster, wobei der SG im Hinspiel ein 3:1-Auswärtscoup gelang.

Dersim Rüsselsheim würde Gegner SV 07 Geinsheim mit einem Heimsieg nochmal in Abstiegsbredouille bringen, Ex-Verbandsligist Fehlheim mit einem Dreier zu Hause gegen den SV Groß-Bieberau weiter wichtige Zähler für den Relegationsrang zwei sammeln. Befreit aufspielen kann der SV Fürth gegen die SKV Büttelborn, für die es noch um Punkte für den Klassenerhalt geht. Außerdem empfängt der FC 07 Bensheim die SG Wald-Michelbach.