 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

GL LIVE: Adamek legt auf, trifft und fliegt: Fürth turbulent 2:0 vorne

Ginsheim will nach Überraschungs-Niederlage wieder in die Spur +++ Riedrode und Dersim im Fernduell um Platz zwei +++ SV Münster wartet weiterhin auf den ersten Sieg in der Rückrunde

von Redaktion · Gestern, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die FSG Riedrode (blaue Trikots) will im Fernduell mit dem SV Dersim Rüsselsheim Tabellenplatz zwei verteidigen.
Die FSG Riedrode (blaue Trikots) will im Fernduell mit dem SV Dersim Rüsselsheim Tabellenplatz zwei verteidigen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

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Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Darmstadt. Bereits am Samstag bekommt es der Aufsteiger FC Fürth im Heimspiel mit dem FC Bensheim zu tun. Wenn die Fürther weiterhin den minimalen Traum vom Aufstieg am Leben erhalten wollen brauchen sie einen Sieg, um den Anschluss an die vor ihnen Platzierten nicht zu verlieren.

Am Sonntag steigt die FSG Riedrode ins Spielgeschehen ein und wird ihren, am letzten Spieltag eroberten, zweiten Tabellenplatz verteidigen wollen. Im Duell mit der TSV Rot-Weiß Auerbach wollen sie mit einem Sieg den Abstand zwischen sich und dem SV Dersim vergrößern. Auerbach reist jedoch mit Selbstbewusstsein und vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen nach Riedrode. Der SV Dersim will nach dem 0:1 gegen TS Ober-Roden am vergangen Spieltag wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Zu Gast haben sie die SG Waldmichelbach, die nach drei Niederlagen zu Jahresbeginn am vergangenen Spieltag den FC Bensheim mit 4:3 geschlagen hat. Ligaprimus Ginsheim möchte die überraschende 1:3-Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau gegen den TSV Seckmauern wieder gut machen und den Vorsprung auf die FSG weiter ausbauen. Der SC Viktoria Griesheim will seine Heimstärke unter Beweis stellen und ihren bisherigen sieben Heimsiegen gegen Groß-Bieberau einen weiteren hinzufügen. Groß-Bieberau will nach dem Überraschungs-Coup gegen Ginsheim die gute Stimmung mit in den Spieltag nehmen und weiter in der Tabelle klettern. Mit dem TSV Altheim und dem VfR Fehlheim treffen zwei Mannschaften aufeinander, die jeweils nur zwei ihrer letzten fünf Spiele gewinnen konnten.

TS Ober Roden reist mit sieben ungeschlagenen Spielen im Gepäck zum SV Fürth, die nach der 1:3-Pleite gegen den SV Geinsheim Wiedergutmachung leisten wollen und aufpassen müssen, dass der FC Alsbach nicht zu nah an sie heranrückt. Der FCA muss im Heimspiel gegen den SV Geinsheim antreten, die sich in guter Rückrunden-Form zeigen und drei ihrer vergangenen fünf Spiele gewinnen konnten. Der Tabellenletzte SKV Büttelborn braucht gegen den SV Münster dringend einen Sieg, um noch einmal handlungsfähig im Abstiegsrennen werden zu können. Münster wartet weiterhin auf den ersten Sieg in der Rückrunde.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 16:00 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
2
0

Eine turbulente erste Halbzeit! Der Protagonist ist Andreas Adamek vom FC Fürth. In der 5. Minute bereitet er den Führungstreffer von Joel Sielmann vor, der nach einer Ecke per Kopfball trifft. Nach einer halben Stunde ist es dann Adamek selbst, der zum 2:0 trifft. Nur vier Minuten später muss der 34-Jährige aber mit der Roten Karte den Platz verlassen. Zur Pause steht dennoch eine 2:0-Führung, mit der der FC Fürth seinen Erwartungen bislang gerecht wird.

Morgen, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
15:30