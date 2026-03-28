 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

GL kompakt: Riedrode verliert deutlich, Münster siegt

SV Fürth beendet die Ungeschlagen-Serie von TS Ober-Roden +++ SV Münster holten den ersten Sieg in der Rückrunde

von Redaktion · Gestern, 17:55 Uhr · 0 Leser
Die FSG Riedrode (blaue Trikots, hier im Spiel gegen Geinsheim) musste nach der 0:6-Niederlage gegen den TSV Auerbach den zweiten Tabellenplatz wieder an den SV Dersim abtreten.
Die FSG Riedrode (blaue Trikots, hier im Spiel gegen Geinsheim) musste nach der 0:6-Niederlage gegen den TSV Auerbach den zweiten Tabellenplatz wieder an den SV Dersim abtreten. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

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Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Darmstadt. Bereits am Samstag gewann der Aufsteiger FC Fürth gegen den FC Bensheim mit 5:1. Am Sonntag stiegen die restlichen Mannschaft in den Spieltag ein. Für die FSG setzte es eine deutliche 0:6-Niederlage gegen einen stark aufgelegten TSV Auerbach. Ihren zweiten Tabellenplatz musste die FSG damit an den SV Dersim Rüsselsheim abtreten. Der SV konnte die Partie gegen die SG Wald-Michelbach mit 3:1 für sich entscheiden. Tabellenführer Ginsheim schoss sich den Frust von der Seele und fertigte den TSV Seckamuern mit 6:2 ab. Der SC Viktoria Griesheim verlor im Heimspiel gegen Groß-Bieberau mit 2:5. Der VfR Fehlheim zeigte sich in Torlaune und gewann beim TSV Altheim mit 7:0. Der SV Fürth beendete mit einem 4:2-Sieg die Ungeschlagen-Serie von TS Ober-Roden. Der FC Alsbach verlor zuhause mit 0:2 gegen den SV 07 Geinsheim. Der SV Münster holte mit dem 2:0-Erfolg beim SKV Büttelborn den ersten Sieg in der Rückrunde.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
0
2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
0
7
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
6
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
2
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
0
2
Abpfiff