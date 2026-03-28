GL kompakt: Riedrode verliert deutlich, Münster siegt

Die FSG Riedrode (blaue Trikots, hier im Spiel gegen Geinsheim) musste nach der 0:6-Niederlage gegen den TSV Auerbach den zweiten Tabellenplatz wieder an den SV Dersim abtreten. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Darmstadt. Bereits am Samstag gewann der Aufsteiger FC Fürth gegen den FC Bensheim mit 5:1. Am Sonntag stiegen die restlichen Mannschaft in den Spieltag ein. Für die FSG setzte es eine deutliche 0:6-Niederlage gegen einen stark aufgelegten TSV Auerbach. Ihren zweiten Tabellenplatz musste die FSG damit an den SV Dersim Rüsselsheim abtreten. Der SV konnte die Partie gegen die SG Wald-Michelbach mit 3:1 für sich entscheiden. Tabellenführer Ginsheim schoss sich den Frust von der Seele und fertigte den TSV Seckamuern mit 6:2 ab. Der SC Viktoria Griesheim verlor im Heimspiel gegen Groß-Bieberau mit 2:5. Der VfR Fehlheim zeigte sich in Torlaune und gewann beim TSV Altheim mit 7:0. Der SV Fürth beendete mit einem 4:2-Sieg die Ungeschlagen-Serie von TS Ober-Roden. Der FC Alsbach verlor zuhause mit 0:2 gegen den SV 07 Geinsheim. Der SV Münster holte mit dem 2:0-Erfolg beim SKV Büttelborn den ersten Sieg in der Rückrunde.