GL kompakt: Riedrode stürzt ab, Punkteteilung im Topspiel

Der Tabellenführer VfB Ginsheim (blaue Trikots) und der TSV Auerbach trennten sich im Topspiel mit 3:3. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Am Samstag traf der VfR Fehlheim auf den FC Bensheim. Fehlheim befindet sich derzeit in bestechender Form und konnte nun mit dem 2:1-Sieg gegen Bensheim sechs der vergangenen sechs Spiele für sich entscheiden.

Am Sonntag steigerte sich der SV Dersim, im Vergleich zur Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau in der vergangenen Woche, im Spiel gegen den TSV Seckmauern deutlich und gewann mit 3:2. Die FSG Riedrode verlor gegen TS Ober-Roden mit 1:4 und rutschte auf Tabellenplatz sechs ab. Im Topspiel des Spieltags traf der TSV Rot-Weiß Auerbach auf Ligaprimus VfB Ginsheim. Wie in der Hinrunde, gab es auch in der Rückrunde beim 3:3 keinen Sieger. Die formstarke SG Wald-Michelbach empfing den Tabellenletzten SKV Büttelborn und konnte das Spiel mit 4:1 für sich entscheiden. Der SV Groß-Bieberau verlor gegen den SV Fürth mit 0:2. Zwischen den Tabellennachbarn SV Geinsheim und SV Münster kam es zum direkten Duell. Münster konnte einen 2:0-Auswärtserfolg aus Geinsheim entführen. Der TSV Altheim und der SC Viktoria Griesheim trennten sich 3:3. Der FC Fürth konnte nach dem Derby-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den SV Fürth, gegen den FC Alsbach den nächsten Sieg einfahren. Sie gewannen mit 6:0.