 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

GL kompakt: Riedrode stürzt ab, Punkteteilung im Topspiel

FSG Riedrode stürzt nach dem 1:4 gegen TS Ober-Roden auf Tabellenplatz sechs ab +++ VfB Ginsheim und TSV Auerbach trennen sich mit 3:3 +++ VfR Fehlheim macht nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Bensheim weiter Druck auf den SV Dersim

von Redaktion · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der Tabellenführer VfB Ginsheim (blaue Trikots) und der TSV Auerbach trennten sich im Topspiel mit 3:3.
Der Tabellenführer VfB Ginsheim (blaue Trikots) und der TSV Auerbach trennten sich im Topspiel mit 3:3. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

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Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Am Wochenende kommt es zum 29. Spieltag der Gruppenliga.

Am Samstag traf der VfR Fehlheim auf den FC Bensheim. Fehlheim befindet sich derzeit in bestechender Form und konnte nun mit dem 2:1-Sieg gegen Bensheim sechs der vergangenen sechs Spiele für sich entscheiden.

Am Sonntag steigerte sich der SV Dersim, im Vergleich zur Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau in der vergangenen Woche, im Spiel gegen den TSV Seckmauern deutlich und gewann mit 3:2. Die FSG Riedrode verlor gegen TS Ober-Roden mit 1:4 und rutschte auf Tabellenplatz sechs ab. Im Topspiel des Spieltags traf der TSV Rot-Weiß Auerbach auf Ligaprimus VfB Ginsheim. Wie in der Hinrunde, gab es auch in der Rückrunde beim 3:3 keinen Sieger. Die formstarke SG Wald-Michelbach empfing den Tabellenletzten SKV Büttelborn und konnte das Spiel mit 4:1 für sich entscheiden. Der SV Groß-Bieberau verlor gegen den SV Fürth mit 0:2. Zwischen den Tabellennachbarn SV Geinsheim und SV Münster kam es zum direkten Duell. Münster konnte einen 2:0-Auswärtserfolg aus Geinsheim entführen. Der TSV Altheim und der SC Viktoria Griesheim trennten sich 3:3. Der FC Fürth konnte nach dem Derby-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den SV Fürth, gegen den FC Alsbach den nächsten Sieg einfahren. Sie gewannen mit 6:0.

Alle Spiele im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
2
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
6
0