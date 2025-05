GL kompakt: Langstadt souverän, Spannung im Abstiegskampf wächst

Gruppenliga. Bereits am Mittwochabend eröffnete der SV Hahn den Spieltag mit einem knappen 3:2-Erfolg gegen die FSG Riedrode. Am Samstag feierte die SKG Bickenbach im Kellerduell beim TSV Höchst einen wichtigen 3:1-Sieg und hielt damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben.

Am Sonntag untermauerte Meister SG Langstadt/Babenhausen eindrucksvoll seine Klasse und ließ dem abstiegsbedrohten FC Alsbach beim 4:1-Auswärtssieg keine Chance.

Im Duell um Punkte gegen die Abstiegsangst konnte sich Dersim Rüsselsheim mit 3:2 gegen den SV 07 Geinsheim durchsetzen und rückte damit in der Tabelle näher an den Konkurrenten heran.

Der VfR Fehlheim bleibt durch ein klares 3:0 gegen den SV Groß-Bieberau auf Kurs Relegation. Im torreichen Spiel zwischen dem SV Fürth und der SKV Büttelborn behielt Fürth mit 4:3 die Oberhand. Der FC 07 Bensheim musste sich der SG Wald-Michelbach mit 2:4 geschlagen geben.

Die Ergebnisse im Überblick: