 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

GL kompakt: Ginsheim patzt, Büttelborn holt wichtige Punkte

SV Dersim und FC Fürth teilen sich die Punkte +++ Formstarker TSV Rot-Weiß Auerbach fertigt den TSV Altheim mit 6:0 ab +++ VfR Fehlheim gewinnt 3:1 gegen Tabellenführer VfB Ginsheim

von Marius Martinez · 09.04.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Dersim Rüsselsheim (grüne Trikots) will den Abstand zu seinem Verfolger, den FC Fürth, vergrößern und weiterhin am Tabellenführer, dem VfB Ginsheim, dranbleiben.
Der SV Dersim Rüsselsheim (grüne Trikots) will den Abstand zu seinem Verfolger, den FC Fürth, vergrößern und weiterhin am Tabellenführer, dem VfB Ginsheim, dranbleiben. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

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Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Darmstadt. Am Sonntag kam es, rund um den 27. Spieltag, zu neun spannenden Duellen in der Gruppenliga.

Der VfR Fehlheim, der im vergangenen Spiel den TSV Altheim mit 7:0 besiegt hat, sammelte den nächsten Erfolg und besiegte den Tabellenführer VfB Ginsheim mit 3:1. Im Verfolger-Duell trennten sich der SV Dersim Rüsselsheim und der FC Fürth mit 1:1. Die FSG Riedrode gewann gegen den SV Münster mit 2:1 und festigte damit Tabellenplatz drei. Der seit sechs Spielen ungeschlagene TSV Rot-Weiß Auerbach sammelte einen 6:0-Erfolg gegen den TSV Altheim. Die SG Wald-Michelbach besiegte den SV Fürth deutlich mit 5:1 und zog in der Tabelle am SV vorbei. Die TS Ober-Roden schoss den abstiegsbedrohten FC Alsbach mit 9:1 ab. Kellerkind SKV Büttelborn konnte beim SV Geinsheim einen 3:1-Überraschungserfolg erringen. Der SC Viktoria Griesheim konnte durch einen späten Treffer gegen den TSV Seckmauern noch ein 3:3-Unentschieden erreichen. Der formstarke SV Groß-Bieberau und der FC Bensheim trennen sich mit 1:1.

Der Spieltag im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
6
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
9
1

Heute, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
5
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
1
1
Abpfiff