GL kompakt: Ginsheim patzt, Büttelborn holt wichtige Punkte

Der VfR Fehlheim, der im vergangenen Spiel den TSV Altheim mit 7:0 besiegt hat, sammelte den nächsten Erfolg und besiegte den Tabellenführer VfB Ginsheim mit 3:1. Im Verfolger-Duell trennten sich der SV Dersim Rüsselsheim und der FC Fürth mit 1:1. Die FSG Riedrode gewann gegen den SV Münster mit 2:1 und festigte damit Tabellenplatz drei. Der seit sechs Spielen ungeschlagene TSV Rot-Weiß Auerbach sammelte einen 6:0-Erfolg gegen den TSV Altheim. Die SG Wald-Michelbach besiegte den SV Fürth deutlich mit 5:1 und zog in der Tabelle am SV vorbei. Die TS Ober-Roden schoss den abstiegsbedrohten FC Alsbach mit 9:1 ab. Kellerkind SKV Büttelborn konnte beim SV Geinsheim einen 3:1-Überraschungserfolg erringen. Der SC Viktoria Griesheim konnte durch einen späten Treffer gegen den TSV Seckmauern noch ein 3:3-Unentschieden erreichen. Der formstarke SV Groß-Bieberau und der FC Bensheim trennen sich mit 1:1.

Der Spieltag im Überblick: