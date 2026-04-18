 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

GL kompakt: FC Fürth gewinnt Derby, Riedrode und Dersim patzen

FC Fürth setzt sich im Derby mit 4:3 gegen SV Fürth durch +++ FSG Riedrode und SV Dersim kassieren Niederlagen +++ TSV Auerbach sammelt achten Sieg in Serie +++ VfB Ginsheim setzt Ausrufezeichen

von Marius Martinez · Gestern, 19:15 Uhr · 0 Leser
Der Tabellenführer VfB Ginsheim (blaue Trikots) setzte im Spiel gegen den TSV Altheim ein Zeichen und siegte mit 11:0. Durch den Patzer von Verfolger SV Dersim hat der VfB nun elf Punkte Vorsprung.
Der Tabellenführer VfB Ginsheim (blaue Trikots) setzte im Spiel gegen den TSV Altheim ein Zeichen und siegte mit 11:0. Durch den Patzer von Verfolger SV Dersim hat der VfB nun elf Punkte Vorsprung. – Foto: Celine Zangenfeind, Norbert Ka

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Seckmauern

Am Wochenende stand der 28. Spieltag der Gruppenliga auf dem Programm.

Am Samstag kam es zum Derby zwischen dem SV Fürth und dem FC Fürth. Nachdem der FC bereits 3:0 zur Pause führte und kurz nach Wiederanpfiff das vierte Tor nachlegte, wurde der SV noch einmal wach und kam bis auf 3:4 heran. Der Lucky Punch gelang ihnen jedoch nicht und es blieb beim 4:3 für den FC. Echo Online hat die Partie live übertragen - hier geht es zum Re-Live.

Am Sonntag gab Ligaprimus VfB Ginsheim sich keine Blöße und schoss den TSV Altheim mit 11:0 ab. Für Verfolger SV Dersim gab es im Spiel gegen den SV Groß-Bieberau eine 0:1-Niederlage. Der Abstand auf Tabellenführer Ginsheim beträgt nun elf Punkte. Der Tabellendritte FSG Riedrode patzte ebenfalls im Heimspiel gegen den SV Geinsheim und verlor mit 2:4. Die formstärkste Mannschaft der Liga, der TSV Auerbach, präsentierte sich weiterhin in bestechender Verfassung und besiegte den SV Münster mit 2:0. Der TSV hat damit seine letzten acht Partien für sich entscheiden können. Außerdem revanchierten sie sich für die Niederlage gegen Münster in der Hinrunde. Der VfR Fehlheim konnte sein Heimspiel gegen den SC Viktoria Griesheim souverän mit 3:0 für sich entscheiden. Der FC Bensheim verlor sein Heimspiel gegen den TSV Seckmauern mit 4:5. Im Tabellenkeller gab es für den FC Alsbach gegen die SG Wald-Michelbach eine 0:2-Niederlage. SKV Büttelborn musste sich TS Ober-Roden mit 0:8 geschlagen geben.

Alle Spiele im Überblick:

Gestern, 17:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
3
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
11
0

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
4
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
0
2

Heute, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
0
8
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
0
1
Abpfiff