GL kompakt: FC Fürth gewinnt Derby, Riedrode und Dersim patzen

Der Tabellenführer VfB Ginsheim (blaue Trikots) setzte im Spiel gegen den TSV Altheim ein Zeichen und siegte mit 11:0. Durch den Patzer von Verfolger SV Dersim hat der VfB nun elf Punkte Vorsprung. – Foto: Celine Zangenfeind, Norbert Ka

Am Samstag kam es zum Derby zwischen dem SV Fürth und dem FC Fürth. Nachdem der FC bereits 3:0 zur Pause führte und kurz nach Wiederanpfiff das vierte Tor nachlegte, wurde der SV noch einmal wach und kam bis auf 3:4 heran. Der Lucky Punch gelang ihnen jedoch nicht und es blieb beim 4:3 für den FC. Echo Online hat die Partie live übertragen - hier geht es zum Re-Live.

Am Sonntag gab Ligaprimus VfB Ginsheim sich keine Blöße und schoss den TSV Altheim mit 11:0 ab. Für Verfolger SV Dersim gab es im Spiel gegen den SV Groß-Bieberau eine 0:1-Niederlage. Der Abstand auf Tabellenführer Ginsheim beträgt nun elf Punkte. Der Tabellendritte FSG Riedrode patzte ebenfalls im Heimspiel gegen den SV Geinsheim und verlor mit 2:4. Die formstärkste Mannschaft der Liga, der TSV Auerbach, präsentierte sich weiterhin in bestechender Verfassung und besiegte den SV Münster mit 2:0. Der TSV hat damit seine letzten acht Partien für sich entscheiden können. Außerdem revanchierten sie sich für die Niederlage gegen Münster in der Hinrunde. Der VfR Fehlheim konnte sein Heimspiel gegen den SC Viktoria Griesheim souverän mit 3:0 für sich entscheiden. Der FC Bensheim verlor sein Heimspiel gegen den TSV Seckmauern mit 4:5. Im Tabellenkeller gab es für den FC Alsbach gegen die SG Wald-Michelbach eine 0:2-Niederlage. SKV Büttelborn musste sich TS Ober-Roden mit 0:8 geschlagen geben.