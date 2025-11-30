GL kompakt: Dersim gewinnt Top-Spiel, SV Fürth dreht 0:3-Rückstand

Letzter Aufgalopp in der Gruppenliga Darmstadt, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Besonders im Fokus stand das Duell zwischen dem SV Dersim und der FSG Riedrode. Dieses gewannen die Rüsselsheimer mit 2:0 und sorgen somit für einen Dreikampf an der Tabellenspitze. Denn Tabellenführer VfB Ginsheim ließ beim 2:2-Remis gegen TS Ober-Roden punkte liegen, hat jedoch weiterhin einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten. Alsbach konnte sich gegen Auerbach mit 2:0 durchsetzen. Fehlheim und Fürth trennten sich 2:2. Am Sonntag war Büttelborn beim SV Fürth im Kellerduell gefordert, ließ sich eine 3:0-Führung nehmen und verlor am Ende mit 3:5. Griesheim hatte das erstarkte Geinsheim zu Gast und verlor mit 0:2, der FC Bensheim und der SV Münster trennten sich in einem torlosen Remis und Seckmauern konnte einen deutlichen 6:1-Sieg gegen Groß-Bieberau einfahren. Altheim knackte mit einem 1:0-Sieg gegen die SG Wald-Michelbach die 30-Punkte-Marke und konnte ein gutes Halbjahr krönen.