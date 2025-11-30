 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Die Rüsselsheimer bauen den Vorsprung auf die FSG Riedrode wieder auf vier Punkte aus.
Die Rüsselsheimer bauen den Vorsprung auf die FSG Riedrode wieder auf vier Punkte aus. – Foto: Pia Pfeifer

GL kompakt: Dersim gewinnt Top-Spiel, SV Fürth dreht 0:3-Rückstand

FC mit 2:0-Erfolg +++ 2:2 im Topspiel +++ Dersim kann den Aufstiegskampf neu anheizen +++ Büttelborn und Fürth im Abstiegs-Kracher +++ Klettert Geinsheim weiter hoch?

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Letzter Aufgalopp in der Gruppenliga Darmstadt, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Besonders im Fokus stand das Duell zwischen dem SV Dersim und der FSG Riedrode. Dieses gewannen die Rüsselsheimer mit 2:0 und sorgen somit für einen Dreikampf an der Tabellenspitze. Denn Tabellenführer VfB Ginsheim ließ beim 2:2-Remis gegen TS Ober-Roden punkte liegen, hat jedoch weiterhin einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten. Alsbach konnte sich gegen Auerbach mit 2:0 durchsetzen. Fehlheim und Fürth trennten sich 2:2. Am Sonntag war Büttelborn beim SV Fürth im Kellerduell gefordert, ließ sich eine 3:0-Führung nehmen und verlor am Ende mit 3:5. Griesheim hatte das erstarkte Geinsheim zu Gast und verlor mit 0:2, der FC Bensheim und der SV Münster trennten sich in einem torlosen Remis und Seckmauern konnte einen deutlichen 6:1-Sieg gegen Groß-Bieberau einfahren. Altheim knackte mit einem 1:0-Sieg gegen die SG Wald-Michelbach die 30-Punkte-Marke und konnte ein gutes Halbjahr krönen.

Die Partien vom Wochenende im Überblick:

Gestern, 14:30 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
2
0

Gestern, 17:00 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
2
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
1
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
0
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
0
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
5
3
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
6
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
2
0
Abpfiff

Aufrufe: 030.11.2025, 17:51 Uhr
RedaktionAutor