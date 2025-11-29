 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Der FC Alsbach steht zur Pause gegen Auerbach noch 0:0.
Der FC Alsbach steht zur Pause gegen Auerbach noch 0:0. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

GL kompakt: Alsbach schlägt Auerbach, Topspiel endet Unentschieden

FC mit 2:0-Erfolg +++ 2:2 im Topspiel +++ Dersim kann den Aufstiegskampf neu anheizen +++ Büttelborn und Fürth im Abstiegs-Kracher +++ Klettert Geinsheim weiter hoch?

Letzter Aufgalopp in der Gruppenliga Darmstadt, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen dem SV Dersim und der FSG Riedrode. Siegen die Rüsselsheimer, machen sie aus einem Zwei- einen Dreikampf an der Spitze. Wenngleich der VfB Ginsheim vorne doch relativ komfortabel seine Kreise zieht und mit einem Sieg gegen TS Ober-Roden die 50-Punkte-Marke knacken könnte. Alsbach konnte sich gegen Auerbach mit 2:0 durchsetzen. Fehlheim und Fürth trennen sich 2:2. Am Sonntag ist dann Büttelborn beim SV Fürth im Kellerduell gefordert. Griesheim hat das zuletzt erstarkte Geinsheim zu Gast, der FC Bensheim misst sich mit dem SV Münster und Seckmauern spielt gegen Groß-Bieberau. Altheim könnte mit einem Sieg gegen die SG Wald-Michelbach die 30-Punkte-Marke erreichen und ein gutes Halbjahr krönen.

Die Partien am Wochenende im Überblick:

Heimerfolg für Alsbach. Gegen Auerbach konnte sich der FC mit 2:0 durchsetzen. Mohamed Ibnoughizala (53.) und Luke Schwalm (69.) erzielten die Treffer des Tages.

Im Topspiel zwischen Fürth und Fehlheim gab es keinen Sieger. Paul Herbel war als Doppelpacker (14., 45.+2) der Mann des ersten Durchgangs. Für Fürth konnte Jan Gebhardt den zwischenzeitlichen Ausgleich (30.) erzielen. In der zweiten Halbzeit konnte Torjäger Andreas Adamek (65.) für die Gastgeber ausgleichen. Herbel hatte in der 84. Minute die große Chance auf den Sieg, schoss den Strafstoß aber über die Querlatte. Der FC bleibt zwar über die Winterpause auf Rang fünf, hat aber den Sprung auf Platz vier verpasst.

