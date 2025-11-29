GL kompakt: Alsbach schlägt Auerbach, Topspiel endet Unentschieden

Letzter Aufgalopp in der Gruppenliga Darmstadt, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen dem SV Dersim und der FSG Riedrode. Siegen die Rüsselsheimer, machen sie aus einem Zwei- einen Dreikampf an der Spitze. Wenngleich der VfB Ginsheim vorne doch relativ komfortabel seine Kreise zieht und mit einem Sieg gegen TS Ober-Roden die 50-Punkte-Marke knacken könnte. Alsbach konnte sich gegen Auerbach mit 2:0 durchsetzen. Fehlheim und Fürth trennen sich 2:2. Am Sonntag ist dann Büttelborn beim SV Fürth im Kellerduell gefordert. Griesheim hat das zuletzt erstarkte Geinsheim zu Gast, der FC Bensheim misst sich mit dem SV Münster und Seckmauern spielt gegen Groß-Bieberau. Altheim könnte mit einem Sieg gegen die SG Wald-Michelbach die 30-Punkte-Marke erreichen und ein gutes Halbjahr krönen.