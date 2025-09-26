GL: Kein Nachtreten beim FC 07

Hoffnungsträger beim FC 07 Bensheim ist Can Orhan. Der 19 Jahre alte Spielführer ist seit vergangener Saison Stammspieler beim Fußball-Gruppenligisten. Foto: Daniel Nischwitz/fupa

Bergstraße (jz/maz/ü/ net/ü). Ein überraschend spielfreies Wochenende hat Gruppenligist VfR Fehlheim. Schuld ist die Stadt Bensheim. Die hat aufgrund der Regenfälle in den vergangenen Tagen den Fehlheimer Rasenplatz gesperrt. Klassenleiter Harmut Schwöbel hat so am Freitag das für Samstag terminierte Spiel gegen Viktoria Griesheim abgesetzt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Vier Rücktritte innerhalb weniger Tage: Das hat es beim FC 07 Bensheim lange nicht gegeben. Am Dienstag teilten Peter Brandenburger und sein Co Oliver Schmitt (wie berichtet) der Mannschaft mit, dass sie mit sofortiger Wirkung aufhören. Wenige Tage zuvor waren der Sportliche Leiter Thomas Blüm und sein Stellvertreter David Suljic zurückgetreten. Blüm sagt, dass es „Differenzen“ zwischen ihm und Brandenburger gegeben habe: „Ich wollte daher den Weg für den Trainer freimachen.“

Michael Arzberger, der Vorsitzende des FC 07, findet versöhnliche Worte. „Wir gehen im Guten auseinander. Die letzten Monate waren für den Trainer sicherlich nicht einfach", verweist Arzberger auf die Verletzungsproblematik: „Da musste Peter immer wieder jonglieren." Beispiel: Beim 2:5 gegen Groß-Bieberau am Samstag hatte der 53 Jahre alte Trainer nur drei Feldspieler auf der Bank. Beschwert hat sich der Mannheimer in all den Wochen nach außen fast nie.

Lichtblicke in düsteren Zeiten sind der 19 Jahre alte Alban Sheji, Flügelflitzer auf der rechten Außenbahn, und der ebenfalls 19 Jahre alte Can Orhan, der sich durch Einstellung und Leistung die Kapitänsbinde verdient hat. Auch der erfahrene Luca Albrecht stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft, obwohl er manchmal auf für ihn ungewohnten Positionen aushelfen muss. Am Sonntag (15 Uhr) sollen diese Spieler die Nullsiebener beim TSV Seckmauern zum Sieg schießen. Ob dann ein neuer Trainer an der Linie stehen wird, ist unklar.

SGW-Trainer Benjamin Sigmund war recht zufrieden mit den letzten drei Spielen seiner Mannschaft. Und vergangenen Sonntag beim SV Fürth passte endlich auch das Ergebnis: 4:0 für Wald-Michelbach. „Aber das ist nur etwas wert, wenn wir jetzt gegen Alsbach nachlegen“, sagt der Coach. „Alsbach ist auf Augenhöhe, aber unser Heimspiel wollen wir gewinnen“. Aleksander Qoku (muskuläre Probleme) wird wohl Pause machen müssen. Steffen Albert kommt dafür zurück, hat seine Rotsperre abgesessen. Und auch Florian Schmitt ist wieder fit, wird gegen Alsbach möglicherweise in die Startelf rücken, nachdem er gegen Fürth noch auf der Bank war.

Die Riedroder stellen sich auf einen unbequemen Gegner ein. „Sie werden uns das Spiel machen lassen“, sagt Fabian Kreiling vom FSG-Spielausschuss. Und er vermutet Kalkül des Gegners, wenn es aller Voraussicht nach auf dem Naturrasen zur Sache geht statt auf dem benachbarten Kunstrasen – für die FSG, die auf Kunstrasen trainiert und spielt, wäre es ein nicht zu unterschätzender Nachteil. Timo Klauder ist aus dem Urlaub zurück, Rene Salzmann und Kevin Siegler eventuell beruflich verhindert.