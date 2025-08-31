GL: Kaum Chancen, kein Sieger zwischen Groß-Bieberau und Altheim

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat der FC Alsbach in letzter Minute bei Tabellenführer FSG Riedrode mit 1:2 verloren. Unnötig war die 1:2-Niederlage von Viktoria Griesheim bei der SG Wald-Michelbach. Der SV Münster feierte dagegen nach einem 0:1-Rückstand noch einen Sieg. Mit 1:1 trennten sich der SV Groß-Bieberau und der TSV Altheim.

Alsbach versteckte sich nicht und bot dem Spitzenreiter Paroli. Engelhardt und Wanitschek hatten sogar die Führung auf dem Fuß. Die erzielte dann Riedrodes Basyouni (19.), womit die FSG mehr Oberwasser bekam. Alsbachs Abwehr agierte jedoch aufmerksam und ließ keine allzu brenzligen Situationen mehr zu. Auch nach dem Wiederanpfiff zeigte sich der FCA hellwach. Mit konsequenter Abwehrarbeit hielt man Riedrodes Offensivkräfte auf Distanz. Doch mit zunehmender Spieldauer ließen die Gäste nach und Riedrode bekam immer mehr Aufwind. Dennoch war zum Schluss ein Remis möglich, als Wanitschek (90.+2) zum 1:1 ausgleichen konnte. Doch war Alsbachs Abwehr in der Folge unaufmerksam. Nur zwei Minuten später markierte Akcan das 2:1 und hinterließ bei den Gästen lange Gesichter.

Griesheims Sportlicher Leiter Christian Fischer haderte mit seiner Mannschaft: „Es gibt keinerlei Ausrede oder gar Entschuldigung für die Niederlage“. Was er meinte, war der Umstand, dass ähnlich wie im ersten Saisonspiel in Riedrode die Viktoria eine Vielzahl an Chancen erspielte, diese aber nicht nutzte. Aimene und Volk trafen jeweils nur den Pfosten, ehe Stumpf (30.) die Pausenführung erzielte. Nach dem Wechsel nutzte Wald-Michelbach seine ersten Torchancen, um per Doppelschlag durch Dörsam (65.) und Naas (67.) den Spieß umzudrehen. In der Folge vergab Griesheim Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur und ließ es an der letzten Konsequenz missen. Vor allem Stumpf hatte einen zweiten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend an Wald-Michelbachs Schlussmann Helfrich. Ein herber Rückschlag, den die Viktoria auf dem Weg zur Spitzengruppe einstecken muss.

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, wobei beide Mannschaften nicht überzeugen konnten. Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten keine zu verzeichnen, allenfalls Halbchancen, so Münsters Trainer Naser Selmanaj. Nach der Pause wurde es lebhafter, auch weil Incirkus (57.) das 1:0 für die Gäste erzielte. Münster musste den Rückschlag erst einmal verdauen. Tareq Hamed (78./83.) brachte dann Münster auf die Siegerstraße. Stork (90.+3) machte alles klar. „Die Moral der Mannschaft hat gestimmt. Sie hat den Rückstand verdaut und dann mit Macht auf den Sieg hingearbeitet. Das imponiert mir“, meinte Selmanaj. Nach dem zweiten Saisonsieg kann seine Mannschaft wieder entspannter in die nächsten Spiele gehen.

Einen guten Start hatten die Gäste, als Diarra (8.) das 1:0 erzielte. Doch dann wirkte man schläfrig und ließ Groß-Bieberaus Ausgleich durch Klinger (15.) zu. In der Folge spielte sich fast alles im Mittelfeld ab, weil beide Teams übervorsichtig agierten. Bei dem Versuch, das Spiel zu machen, wirkte Groß-Bieberau überfordert, während Altheim nicht mehr tat, als notwendig erschien. Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich an dem Auftritt beider Teams kaum etwas. Einziger Aufreger war der Lattentreffer von Groß-Bieberaus Mendes (58.). Auf der anderen Seite kam vom Aufsteiger nichts mehr, sodass beide Mannschaften am Ende mit dem Remis leben mussten. Aus Sicht des TSV erschein das akzeptabler zu sein als aus Gastgeber-Sicht. „Für mich geht das Unentschieden in Ordnung. Das Spiel hatte kaum Höhepunkte und absolut wenige Chancen, die beide Mannschaften kreieren konnten“, meinte Altheims Trainer Adis Ahmetovic.





