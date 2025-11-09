GL: Kantersieg für Viktoria Griesheim

Tim Lorenz (links) überwindet Fürths Torwart Sebastian Pollmann zum 3:0-Pausenstand für die Griesheimer Viktoria, die am Ende mit 6:0 siegte. Foto: peter henrich

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat der SV Groß-Bieberau beim 3:3 gegen Schlusslicht SV 07 Geinsheim einen sicher gelaubten Sieg aus der Hand gegeben. Dagegen trumpfte der SV Münster beim TSV Seckmauern auf und fuhr einen 5:2-Sieg ein. Trotz passabler erster Halbzeit hatte der FC Alsbach beim Spitzenreiter VfB Ginsheim nichts zu bestellen und unterlag mit 0:3. Weiter Kurs Richtung Klassenerhalt hält Aufsteiger TSV Altheim, der sich sich mit 2:1 gegen die SKV Büttelborn durchsetzte. Einen 6:0-Kantersieg feierte Viktoria Griesheim im Spiel gegen den SV Fürth.

Griesheim bringt Fürth beim 6:0 schnell aus dem Konzept

Heute, 14:30 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim SV Fürth SV Fürth 6 0 Abpfiff Absteiger (Griesheim) gegen Aufsteiger (Fürth) kennzeichnete die Partie, an deren Ende ein klarer Sieg des Verbandsliga-Absteigers Griesheim stand. Das 1:0 von Stumpf (2.) brachte Fürth schnell aus dem Konzept. Fortan stand die wackelige Abwehr der Gäste ständig unter Druck, was Stumpf (19.) per Kopf nach Eckball und Lorenz (45.+1) zum deutlichen Pausenergebnis nutzten. Es folgten Einbahnstraßenfußball und weitere Tore von Stumpf (64./74.) und Aimene (89.) zum 6:0 Kantersieg, der bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher hätte ausfallen können.

„Wieder einmal haben wir die erste Halbzeit verschlafen, zumal Geinsheim einen starken Auftritt bei uns hatte“, meinte Bieberaus Spielausschussvorsitzender Ronald Gerhardt. Die Gäste zeigten einen mutigen Auftritt gegen pomadige Bieberauer. Für die Quittung sorgte Geinsheims Seidel (42.) mit dem 1:0. Nach der Pause waren die Bieberauer viel druckvoller. Der schnelle Doppelschlag von Dietrich (48.) und Faude (50.) machte das deutlich. Als der eingewechselte Aktürk (61.) auf 3:1 erhöhte, schien der Weg zum Heimsieg geebnet. Doch dann kehrte der Schlendrian erneut ein und Geinsheim nutzte das zum 2:3 durch Engel (82.), ehe ein von und Finger verwandelter Handelfmeter in der Nachspieltzeit (90.+3) noch das unverhoffte Remis sicherte.

Wieder einmal war das große Manko beim SVM die schlechte Chancenverwertung, auch wenn es am Ende zu einem klaren Auswärtserfolg kam. Den schnellen Rückstand durch Seckmauerns Prostmeyer (3.) drehten Kreher (10./43.) und Tareq Hamed (45.) in eine Pausenführung, wobei weitere Chancen vergeben wurden. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Kreher (51.) auf 4:1. Als aber Diehl (69.) verkürzte, geriet Münster aus dem Takt, auch weil zuvor Abreha (62.) mit Rot vom Platz musste. Mit dem Treffer von El Yassini (79.) zum 5:2 war der verdiente Erfolg jedoch eingetütet. Gelb-Rot: Eckert (83./Seckmauern).

Alsbach begann stark und Kowalski (3.) scheiterte nur knapp am Pfosten. Auf der anderen Seite hatten Özer und Lutz die Ginsheimer Führung auf dem Fuß. Alsbach machte mit solider Abwehrarbeit dem VfB das Leben schwer, auch wenn man bei einem Lattentreffer von Özer (30.) Glück hatte. Gleich nach dem Seitenwechsel brachte das 1:0 durch Özer (47.) die Gäste zwar aus dem Tritt, aber die Abwehr des FCA hielt dem Druck lange Zeit stand, ehe Özer (76.) und Groß (83.) doch noch für einen klaren Sieg des Tabellenführers sorgten. Vor allem das Auftreten seiner Mannschaft im ersten Durchgang konnte Alsbachs Trainer Steffen Gils positiv vermerken.