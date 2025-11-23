Seckmauerns Torhüter Markus Zatocil kommt Tim Gensel (FC Fürth) in die Quere. Einen Freistoß gibt es aber zum Unmut der Fürther nicht. Schiedsrichter Fabian Boy brach die Partie der Fußball-Gruppenliga am Samstag in der Pause wegen des vereisten Kunstrasens ab. Foto: Dagmar Jährling

GL: In Fürth wird nur eine Halbzeit gespielt, vier Spiele abgesetzt Platz gefroren, Schiedsrichter bricht ab +++ VfR Fehlheim rutscht in Wald-Michelbach aus +++ Auerbach diesmal hellwach Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfR Fehlheim Gr.-Bieberau SG WaMi TSV Auerbach

Bergstraße. Die eisigen Temperaturen haben das Programm der Gruppenliga am Wochenende arg zusammenschnurren lassen. Von den neun Begegnungen wurden vier abgesetzt – darunter die Spiele FSG Riedrode – FC 07 Bensheim und FC Alsbach – SV Fürth –, eine nach der Pause abgebrochen. Das war das Spiel des FC Fürth gegen den TSV Seckmauern. Am Samstag wurde eine Halbzeit lang gespielt, und die Gastgeber lagen auch gut im Rennen. „Wir hatten einige Chancen“, so FCF-Sportdirektor Marco Knapp. Doch kurz vor der Pause nutzte Seckmauern seine erste Chance zum Tor durch Jason Fuchs (41.). „In der Halbzeit hat Schiedsrichter Boy entschieden, das Spiel abzubrechen“, sagt Knapp. „Zu gefährlich, der gesamte Platz war gefroren“. Die Partie soll wohl im Februar wiederholt werden.

Heute, 15:00 Uhr SG Wald-Michelbach SG WaMi VfR Fehlheim VfR Fehlheim 3 1 Abpfiff

Der Wasserrohrbruch wurde rechtzeitig behoben und die Platzverhältnisse waren auch okay im sonnigen Wald-Michelbach. So konnte am Sonntag pünktlich angepfiffen werden, während in der Nachbarschaft etliche Spiele wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden mussten. Und die Mannschaft von SGW-Trainer Benjamin Sigmund setzte noch einen drauf und luchste dem Favoriten aus Fehlheim drei Punkte ab. „Völlig verdient“, sagte Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW: „Das war eine überragende Mannschaftsleistung.“ Es hätte sogar noch höher ausgehen können für die Überwälder, die beim Stand von 2:1 kurz hintereinander vier Distanzschüsse setzten, einer davon ging an die Latte. Das 1:0 erzielte Denis Dörsam nach Abstimmungsproblemen in der VfR-Abwehr. Die Gäste reagierten noch rechtzeitig vor der Halbzeit mit dem Ausgleich. Doch mit Wiederanpfiff war die SGW wieder voll im Saft und legte durch Dennis Brauch und Kim Maas zügig nach. „Wir haben heute nicht viel zugelassen“, sagte Gräber und lobte das konzentrierte Spiel seiner Elf: „Wenn wir an uns glauben, dann können wir mit jedem mithalten.“ Tore: 1:0 Dörsam (30.), 1:1 Stefanov (40.), 2:1 Brauch (60.), 3:1 Naas (65-). – Schiedsrichter: Roß (TSV Lengfeld). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Tim Gärtner. Heute, 15:00 Uhr TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach SV Groß-Bieberau Gr.-Bieberau 3 0 Abpfiff