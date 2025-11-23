GL: In Fürth wird nur eine Halbzeit gespielt, vier Spiele abgesetzt

Bergstraße. Die eisigen Temperaturen haben das Programm der Gruppenliga am Wochenende arg zusammenschnurren lassen. Von den neun Begegnungen wurden vier abgesetzt – darunter die Spiele FSG Riedrode – FC 07 Bensheim und FC Alsbach – SV Fürth –, eine nach der Pause abgebrochen. Das war das Spiel des FC Fürth gegen den TSV Seckmauern. Am Samstag wurde eine Halbzeit lang gespielt, und die Gastgeber lagen auch gut im Rennen. „Wir hatten einige Chancen“, so FCF-Sportdirektor Marco Knapp. Doch kurz vor der Pause nutzte Seckmauern seine erste Chance zum Tor durch Jason Fuchs (41.). „In der Halbzeit hat Schiedsrichter Boy entschieden, das Spiel abzubrechen“, sagt Knapp. „Zu gefährlich, der gesamte Platz war gefroren“. Die Partie soll wohl im Februar wiederholt werden.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Der Wasserrohrbruch wurde rechtzeitig behoben und die Platzverhältnisse waren auch okay im sonnigen Wald-Michelbach. So konnte am Sonntag pünktlich angepfiffen werden, während in der Nachbarschaft etliche Spiele wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden mussten. Und die Mannschaft von SGW-Trainer Benjamin Sigmund setzte noch einen drauf und luchste dem Favoriten aus Fehlheim drei Punkte ab. „Völlig verdient“, sagte Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW: „Das war eine überragende Mannschaftsleistung.“ Es hätte sogar noch höher ausgehen können für die Überwälder, die beim Stand von 2:1 kurz hintereinander vier Distanzschüsse setzten, einer davon ging an die Latte. Das 1:0 erzielte Denis Dörsam nach Abstimmungsproblemen in der VfR-Abwehr. Die Gäste reagierten noch rechtzeitig vor der Halbzeit mit dem Ausgleich. Doch mit Wiederanpfiff war die SGW wieder voll im Saft und legte durch Dennis Brauch und Kim Maas zügig nach. „Wir haben heute nicht viel zugelassen“, sagte Gräber und lobte das konzentrierte Spiel seiner Elf: „Wenn wir an uns glauben, dann können wir mit jedem mithalten.“ Tore: 1:0 Dörsam (30.), 1:1 Stefanov (40.), 2:1 Brauch (60.), 3:1 Naas (65-). – Schiedsrichter: Roß (TSV Lengfeld). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Tim Gärtner.
Die Auerbacher haben ihrem Trainer Peter Brandenburger gezeigt, dass sie es besser können. Nach der 0:4-Heimniederlage am Donnerstag heimsten sie am Sonntag nun drei Punkte ein. Mal wieder war es der spielende Co-Trainer René Brunner, der seine Mannschaft nach einer halben Stunde in Führung brachte. In den Minuten zuvor hatte es nur wenig Chancen auf beiden Seiten gegeben. „Es war klar, dass wir uns erst mal reinarbeiten müssen. Ich bin froh, dass die Jungs so eine Reaktion gezeigt haben“, sagte Brandenburger, der zudem die „sehr gute Schiedsrichterleistung“ hervorhob. Kurz nach dem Führungstreffer war dann auch TSV-Torwart Konstantin Larkowitsch eingearbeitet, als er einen 15-Meter-Flachschuss parierte. In der zweiten Halbzeit sorgte Brunner dann für das schönste Tor, als er eine Flanke von Burak Türkyilmaz volley mit der Innenseite ins Eck beförderte. Das 3:0 kurz vor Schluss durch Vincent Hilgert nach Vorarbeit des eingewechselten Marcel Riebel war die Zugabe eines starken Auftritts – und der Beweis der Mannschaft an ihren Trainer, dass sie immer noch guten Fußball spielen kann. Tore: 1:0 Brunner (30.), 2:0 Brunner (65.), 3:0 Hilgert (88.). – Zuschauer: 130. – Schiedsrichter: Bittner (Offenbach). – Beste Spieler: Schmidt, Larkowitsch, Brunner/Allmann, Enders.