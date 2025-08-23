Selten so wertvoll wie in diesen Tagen für Fußball-Gruppenligist FSG Riedrode: Routinier Rene Salzmann (rechts). (Archiv) Foto: Joaquim Ferreira

GL: In Fürth möchte FSG endlich was holen Ob da der SVF mitspielt? +++ VfR Fehlheim wünscht sich einen Kerwe-Heimsieg

Bergstraße (jz/maz/ü/ net/ü). Spiele beim SV Fürth brachten für die FSG Riedrode Fahrtkosten, aber selten Punkte. Das soll sich am Sonntag im Gruppenligaderby ändern.

Die FSG will den Bann endlich brechen und im Odenwald drei Punkte holen – noch nie sei dies gelungen, sagt Thorsten Göck, der Sportliche Leiter der Ried-Elf. Und gerade beim SV Fürth „haben wir nicht oft gut ausgesehen“. Die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz aber hat gerade einen Lauf: vier Spiele, vier Siege, Tabellenerster. Beim 3:2-Heimsieg am Mittwoch über Aufsteiger Altheim wurde es am Ende spannend, auch weil die FSG nach Gelb-Rot an Patrick Schmitz in der Schlussphase in Unterzahl spielte. Schmitz wird beim SV Fürth denn auch fehlen. Aber auch SVF-Trainer Jochen Ingelmann hat durchaus Personalsorgen, handelte sich sein Leistungsträger Lars-Eric Schwinn am Mittwoch gegen Bensheim ebenfalls einen Platzverweis ein und ist gegen Riedrode gesperrt. Nico Schumacher und Toni Mahl sind verletzt, dafür kehrt mit Patrik Babic am Wochenende der letzte Urlauber zurück – ein Lichtblick. „Gegen die FSG wird es sehr schwer, es ist aber alles drin“, sagt Ingelmann und erinnert sich: „Letztes Jahr haben wir vier Punkte gegen Riedrode geholt.“

Jakob Ihrig im Tor des FC Fürth die Nummer eins

Der TSV ist für die Fürther kein Unbekannter, kennt man sich doch von diversen Hallenturnieren im Odenwald. „Sie haben viel individuelle Qualität“, sagt FC-Sportdirektor Marco Knapp und ist gewarnt: „Wir müssen einhundert Prozent abrufen.“ Das 3:2 der FSG Riedrode gegen den Aufsteiger Altheim hat den FC zusätzlich hellhörig gemacht. Denn beim Spitzenreiter präsentierte sich der TSV lauf- und zweikampfstark. „Aber wir hatten diese Woche zwei gute Trainingseinheiten und sind optimistisch, gegen Altheim etwas holen zu können“, sagt Knapp. Philipp Turzer ist am Sonntag gesperrt „und wir wissen noch nicht, wie wir das kompensieren können“. Torwart Sebastian Kempf ist verletzt. „Aber Jakob Ihrig hat seine Sache gegen Fehlheim sehr gut gemacht“, sagt Knapp. Ihrig ist als Nummer eins auch gegen Altheim gesetzt. SG Wald-Michelbach hat Kraft getankt

Die Mannschaft von Trainer Nico Garotti hat Kraft getankt in den spielfreien eineinhalb Wochen. Und das jüngste 4:1 gegen Altheim habe Mut gemacht, sagt Abteilungsleiter Dimitri Loenko: „Wir hatten gut besuchte Trainingseinheiten und sind guter Dinge.“ Die SGW arbeitet weiter vor allem im Bereich Fitness. „Da haben wir noch Nachholbedarf.“ Immerhin kann Garotti gut arbeiten; alle Spieler – bis auf die Langzeitverletzten – sind an Bord.

Der FC 07 hat noch die 1:8-Heimniederlage aus der Vorsaison im Kopf, die höchste Niederlage der vergangenen 20 Jahre. Eine Enttäuschung kann sich der Traditionsverein nicht noch einmal erlauben.